В Китае назвали "популярное и невыносимое" русское блюдо

Пользователь известного в Китае ресурса Sohu назвал "невыносимым" одно из "самых популярных блюд россиян". Речь идет о соленой вяленой рыбе.

"Сырую рыбу намазывают солью и сушат. Шкурка сдирается и остальное съедается", - возмутился автор материала, рассказывая о диковинной закуске.

Также, по словам журналиста, удивительна традиция русских мариновать и солить всевозможные овощи. Не только огурцы и помидоры (что встречается и среди азиатов), но и капусту, грибы, и "вообще все, что растет на огороде". Автор считает, что, скорей всего, это объясняется недоступностью свежих овощей и фруктов в холодное время года.

Также он отметил, что в домашних условиях традиционные русские напитки можно закусывать всем, что есть под рукой, а именно хлебом, картошкой, сырым луком. Кроме того, удивление вызвал русский холодец.

В многочисленных комментариях к материалу люди отметили, что холодец вкусный и удобный в хранении натуральный мясной продукт, а соленые огурцы помогают вывести токсины из организма.