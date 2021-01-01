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01.01.2021 18:10
Рубрика: Общество

В российских школах введут уроки футбола

Текст: Илья Трисвятский
Российский футбольный союз (РФС) приступает к реализации стратегического проекта "Футбол в школе". С этого года в общеобразовательных учреждениях преподаватели смогут проводить уроки футбола по программе предмета, разработанной РФС совместно с министерством просвещения. Об этом сообщается на официальном сайте союза.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Учащиеся школ смогут научиться базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе, узнают больше об этом виде спорта. Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в секциях на базе школьных спортивных клубов. При участии РФС в каждом регионе будет создана система, объединяющая эти клубы со спортшколами, куда смогут перейти наиболее талантливые дети.

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В целях методической поддержки учителей физкультуры РФС разработал специальную программу обучения - академия запустила бесплатный 25-часовой онлайн-курс. В рамках первого набора обучение по программе прошли около 500 человек.

Для комплексной реализации всех элементов стратегии развития футбола в школах РФС совместно с Минпросвещения выбрал три пилотных региона - Нижегородскую, Свердловскую области и Татарстан. Наработанная здесь практика будет в дальнейшем распространена по всей стране.

Общество Образование Спорт Футбол Спортивные организации Российский футбольный союз Правительство Минпросвещения

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