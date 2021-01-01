В России начали регулировать криптовалюты

В России с сегодняшнего началось регулирование криптовалют. Они попали в легальное поле и приобрели черты в целом обычного финансового актива, но закон отказывает криптовалютам в одном из главных свойств денег - не признает их средством платежа. В 2021 году криптовалюты ожидает новая порция регулирования - в частности, связанная с налогообложением и, вероятно, майнингом.

В начавшем действовать законе дается определение цифровым финансовым активам (ЦФА). Это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются средством платежа и не признаются им, следует из закона.

Еще одно новое определение в законе - "цифровая валюта". В отличие от ЦФА у нее нет эмитента (то есть к цифровой валюте относится, например, биткоин), и она классифицируется законом как "имущество" со всеми вытекающими из этого возможностями - можно владеть, покупать и продавать, обменивать.

Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.

Все сделки с цифровыми финансовыми активами должны будут совершаться только через операторов обмена ими, рассказывали ранее в Банке России. Это в основном банки и биржи.