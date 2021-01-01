В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров

В первый день 2021 года был поставлен рекорд государственных лотерей - за один день в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщается на сайте "Столото".

В новогоднем тираже "Русского лото" было разыграно более двух миллиардов рублей, в том числе тысяча призов по одному миллиону рублей. Такие призы достались 581 человеку.

Еще 593 участника выиграли по 707 тысяч рублей. Джекпот в один миллиард рублей разыгран не был. В прошлом году разыгрываемый миллиард достался одному участнику.