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01.01.2021 10:00
Рубрика: Экономика

В России вводятся электронные трудовые книжки

Текст: Ольга Игнатова
С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию стал возможностью, но не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. А вот если человек уже выбрал электронный формат, то вернуться к бумажному у него не получится. Бумажную трудовую он получил на руки и должен хранить ее дома.
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Фото: iStock
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Определиться с трудовой нужно было до 31 декабря 2020 года. До этого времени каждый официально трудоустроенный работник должен был подать в отдел кадров своей организации заявление, в котором указать, какую книжку он выбирает - привычный вариант или цифровой. Если человек так и не написал заявление, то у него остается бумажная трудовая.

Зачем нужны электронные трудовые книжки

Главный плюс - они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

Тем, кто восстанавливал стаж, раньше приходилось изрядно помучиться. А зачастую это оказывалась просто невозможно сделать, если, например, организация ликвидировалась.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как ранее поясняли "Российской газете" в Роструде, у электронных трудовых есть и другие преимущества. Это минимизация ошибок и неточностей в записях, удобство получения сведений. Так, через личный кабинет на сайте ПФР каждый работник будет иметь возможность следить, как его работодатель уплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. Если найдется ошибка, можно сразу же обратить на нее внимание сотрудников Пенсионного фонда. Становится удобнее получать сведения для оформления визы, загранпаспорта или кредита в банке. Необходимые сведения можно будет запросить через портал Госуслуг, многофункциональный центр, в ПФР или у работодателя.

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