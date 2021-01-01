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01.01.2021 10:10
Рубрика: Спорт

В Швейцарии стартует лыжная гонка "Тур де Ски"

Текст: Илья Трисвятский
В первый день нового года в Швейцарии стартует традиционная лыжная многодневка "Тур де Ски". Ее главным фаворитом считается действующий победитель "Тура" и обладатель Кубка мира 2019/20 россиянин Александр Большунов.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Состав сборной России на "Тур де Ски"

Мужчины - Белов Евгений (Тюменская обл.), Большунов Александр (Архангельская обл.), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Ретивых Глеб (Тюменская обл.), Семиков Илья (Республика Коми), Спицов Денис (Тюменская обл.), Мальцев Артем (Нижегородская обл. / Республика Мордовия), Терентьев Александр (Архангельская обл. / Ненецкий АО), Червоткин Алексей (Москва), Якимушкин Иван (Тюменская область).

Женщины - Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Жеребятьева Анна (Архангельская обл.), Кирпиченко Яна (Красноярский край / Алтайский край), Мацокина Христина (Республика Татарстан), Непряева Наталья (Архангельская обл.), Нечаевская Анна (Республика Татарстан), Сорина Татьяна (Тюменская обл.), Ступак Юлия (Республика Коми), Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург).

Расписание этапов "Тур де Ски"

1-й этап. 1 января. Валь Мюстаир (Швейцария). Индивидуальный спринт, свободный стиль.

2-й этап. 2 января. Валь Мюстаир. Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

3-й этап. 3 января. Валь Мюстаир. Гонка преследования, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

4-й этап. 5 января. Тоблах (Италия). Индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

5-й этап. 6 января. Тоблах. Гонка преследования классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

6-й этап. 8 января. Валь-ди-Фьемме (Италия). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).

7-й этап. 9 января. Валь-ди-Фьемме. Спринт, классический стиль

8-й этап. 10 января. Валь-ди-Фьемме. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины - по 10 км).

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