В Швейцарии стартует лыжная гонка "Тур де Ски"

В первый день нового года в Швейцарии стартует традиционная лыжная многодневка "Тур де Ски". Ее главным фаворитом считается действующий победитель "Тура" и обладатель Кубка мира 2019/20 россиянин Александр Большунов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости