В Швейцарии стартует лыжная гонка "Тур де Ски"

Состав сборной России на "Тур де Ски"
Мужчины - Белов Евгений (Тюменская обл.), Большунов Александр (Архангельская обл.), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Ретивых Глеб (Тюменская обл.), Семиков Илья (Республика Коми), Спицов Денис (Тюменская обл.), Мальцев Артем (Нижегородская обл. / Республика Мордовия), Терентьев Александр (Архангельская обл. / Ненецкий АО), Червоткин Алексей (Москва), Якимушкин Иван (Тюменская область).
Женщины - Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Жеребятьева Анна (Архангельская обл.), Кирпиченко Яна (Красноярский край / Алтайский край), Мацокина Христина (Республика Татарстан), Непряева Наталья (Архангельская обл.), Нечаевская Анна (Республика Татарстан), Сорина Татьяна (Тюменская обл.), Ступак Юлия (Республика Коми), Фалеева Анастасия (Санкт-Петербург).
Расписание этапов "Тур де Ски"
1-й этап. 1 января. Валь Мюстаир (Швейцария). Индивидуальный спринт, свободный стиль.
2-й этап. 2 января. Валь Мюстаир. Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).
3-й этап. 3 января. Валь Мюстаир. Гонка преследования, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).
4-й этап. 5 января. Тоблах (Италия). Индивидуальная гонка, свободный стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).
5-й этап. 6 января. Тоблах. Гонка преследования классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).
6-й этап. 8 января. Валь-ди-Фьемме (Италия). Масс-старт, классический стиль (женщины - 10 км, мужчины - 15 км).
7-й этап. 9 января. Валь-ди-Фьемме. Спринт, классический стиль
8-й этап. 10 января. Валь-ди-Фьемме. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины - по 10 км).