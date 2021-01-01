Новости

В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек 20:49
СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье 20:47
В аварии на МКАД погибли два человека 20:33
Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны 20:18
Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян 20:15
В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины 20:12
В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров 19:39
КНДР встретила Новый год массовыми гуляниями 19:35
В Японии ввели серьезные ограничения на въезд в страну спортсменов 19:04
В Москве при пожаре погибли два человека 18:52
Ким Чен Ын заменил новогоднюю речь письмом к народу КНДР 18:50
В Южной Корее могут помиловать осужденных экс-президентов 18:21
Южная Корея ужесточила правила въезда для иностранцев 17:57
В Подмосковье в крупном ДТП погиб фельдшер "скорой помощи" 17:35
В Москве на Новый год родились 49 малышей 16:53
В первые часы нового года в Беларуси родились 53 малыша 16:24
Новый год в метро встретили 22 тысячи москвичей 15:59
Сухопутные войска будут участвовать в этом году в 9 международных учениях 15:11
Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 20:49
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 102 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 24 309 человек.

В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию

По сведениям на вечер 1 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 92 410 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 970 военных. У них диагностировали опасную вирусную инфекцию. Около двух тысяч пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят семь человек изолированы по месту службы. Двадцать девять лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 889 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести - 16 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Фото: youtube.com
Шойгу поздравил военных и ветеранов с наступающим Новым годом

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали более 13 тысячам пациентов, 4 781 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
В российских школах введут уроки футбола
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное