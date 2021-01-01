Великобритания окончательно покинула ЕС, его единый рынок и таможенный союз

Великобритания окончательно попрощалась с Евросоюзом. С 1 января в стране перестал действовать переходный период, во время которого на Соединенное Королевство распространялись многие права и обязанности членов ЕС.

Напомним, что 23 июня 2016 года жители Британии на референдуме высказались за выход страны из Европейского союза. 29 марта 2017 года занимавшая пост премьера страны Тереза Мэй уведомила руководство ЕС о формальном запуске процедуры выхода, прописанной в статье 50 Лиссабонского договора. А 1 февраля 2020 года страна, правительство которой уже возглавлял Борис Джонсон, формально покинула ЕС, оставаясь при этом в едином торговом и правовом пространстве. Чтобы избежать выхода по жесткому сценарию, до 31 декабря прошлого года стороны должны были заключить соглашение о будущих отношениях. Но, хотя активные переговоры, прерываемые болезнью тех или иных членов делегаций, велись в течение всего года, из-за вопроса о распределении квот на вылов рыбы в экономической зоне Великобритании процесс в последние недели не двигался с места. Переговорщики Соединенного Королевства настаивали на существенном увеличении квот для британских рыболовов, и лишь в конце декабря, когда впереди замаячила вполне реальная перспектива 1-го января остаться без какой-либо правовой базы для дальнейшего сотрудничества, Лондон смягчил свои требования.

Британия и Евросоюз сделали себе подарок к Рождеству в виде 1246-страничного соглашения о двусторонних отношениях после окончательного выхода Евросоюза. Чтобы оно вступило в силу с 1-го января, депутаты палаты общин прервали каникулы и собрались на внеочередное заседание 30-го декабря. Документ, одобренный также палатой лордов и королевой Великобритании, предполагает создание зоны свободной торговли без квот и тарифов, введение таможенного, санитарного и фитосанитарного контроля между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Теперь британцам, путешествующим в Европу, придется проходить проверку на границе, а в случае, если они планируют провести там более 90 дней за полгода, получать визу, а граждане ЕС не смогут работать в Великобритании, как дома. При этом, с 1 января вступает в силу дополнительный протокол по Северной Ирландии, гарантирующий свободу перемещения между этой частью Соединенного Королевства и входящей в Евросоюз Ирландией. По инициативе Британии соглашение не распространяется на вопросы внешней политики, безопасности и сотрудничества в сфере обороны.

Несмотря на то, что подписанное Британией соглашение уже действует, Евросоюз его еще не ратифицировал. В новом году документ должны одобрить парламенты всех оставшихся в ЕС 27 стран, а также Европарламент, после чего он должен быть утвержден Евросоветом. А пока, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение будет действовать во временном режиме. И хотя неразберихи и жизни с чистого листа британцам удалось избежать, их с европейцами ждет долгий процесс взаимной "притирки" и привыкания к новым и хорошо забытым старым правилам.