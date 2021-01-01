Видео: Как провести новогодние каникулы в столице

Москва вошла в топ-5 направлений среди россиян для путешествия в новогодние праздники. Массовых гуляний из-за ограничений не предвидится, однако прогулки по столице не отменяются. За праздничной атмосферой можно отправиться в центр и полюбоваться на нарядные ели, световые инсталляции и гирлянды. Любителей активного отдыха ждут катки под открытым небом: на ВДНХ, на Красной площади, в саду "Эрмитаж", в парке Горького. Обратите внимание, что билеты необходимо купить онлайн, а количество людей на одном сеансе ограничено. И, конечно, каникулы - самое время прогуляться в парках, покататься с горок на санках или тюбингах. О том, как Москва подготовилась к праздникам, - в нашем видео.