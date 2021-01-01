Видео: мертвые скворцы наводнили римские улицы после Нового года

На улицы "вечного города" обрушился настоящий "дождь" из мертвых птиц. Виной тому многочисленные новогодние фейерверки.

Как рассказывают очевидцы, опубликовавшие ужасающие фото и видео в соцсетях, не успевающие улететь скворцы падали замертво на мостовые города. Особенно много тел пернатых обнаружено вблизи станции Термини, центральной улицы Виа Национале, Виа Кавур и холма Эсквилин.

Римляне и организации по защите животных возмутились, что несмотря на штраф (500 евро) за использование фейерверков и обилию птиц в городе люди продолжают запускать фейерверки и тем самым преднамеренно убивают пернатых.