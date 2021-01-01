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01.01.2021 09:39
Рубрика: В мире

Во Франции Новый год встретили в условиях комендантского часа

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Такого невеселого Нового года во Франции, скорее всего, не было со времен оккупации страны гитлеровскими войсками. И, действительно, какое может быть веселье в условиях действующего здесь с середины декабря комендантского часа, введенного из-за продолжающейся коронавирусной эпидемии?
Фото: REUTERS/Charles Platiau Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau

Раньше 31-го декабря под вечер на Елисейских полях собирались сотни тысяч горожан и жителей столичных предместий. Ровно в полночь небо над Триумфальной аркой озарялось многоцветным фейерверком, и люди салютовали приходу Нового года "выстрелами" пробок шампанского, и оно лилось рекой к восторгу всех собравшихся.

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В этом году главная магистраль Парижа была пугающе пуста, если не считать усиленных отрядов полиции, взявших ее под жесткий контроль. Ведь по условиям комендантского часа никто без особого разрешения по ограниченному кругу поводов не имеет право появляться на улице после 20:00 и до 06:00 следующего дня (исключение было сделано только для католического Рождества с 24 на 25 декабря). Причем накануне, сославшись на эпидемиологическую ситуацию, когда ковидом во Франции ежедневно заражается в среднем по 15 тысяч человек, министр здравоохранения Оливье Веран вообще заявил, что "лучший способ встретить 2021-й - это не праздновать его". Тем самым он недвусмысленно дал понять, что скопление людей будь-то на площадях или на многолюдных вечеринках резко увеличивает распространения зловредного вируса, что впоследствии может привести к новому карантину.

Отсюда драконовские меры, направленные на то, чтобы народ сидел по домам. Нарушителям комендантского часа, предупредил глава местного министерства внутренних дел Жеральд Дарманен, сразу же выпишут штраф в 135 евро, и никакие объяснения, отговорки не будут приниматься в расчет.

По всей стране с тем, чтобы следить за выполнением нынешних ограничений, были отмобилизованы 100 тысяч полицейских. Им в помощь выделили свыше 30 тысяч пожарных и семь тысяч военных, задействованных в антитеррористической операции "Сантинель".

Фото: EPA/HERBERT PFARRHOFER
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Однако, совсем запретить французам отмечать Новый год власти все-таки не решились, но рекомендовали это делать таким образом, чтобы за столом собиралось не более шести человек. Правда, далеко не все приняли в расчет это предписание, и во многих домах эта количественная норма не соблюдалась.

Курьезная деталь: в ряде городов страны с полок магазинов исчезли надувные матрасы и спальные мешки. Из-за опасения нарваться на полицейских под утро 1 января, люди скупали их, чтобы, будучи в гостях и подустав, худо-бедно провести часть ночи до окончания комендантского часа.

Взамен традиционных новогодних гуляний, чтобы совсем не было грустно, гражданам предложили феерические шоу как на телевидении, так и в соцсетях. Знаменитый "электронщик", композитор Жан-Мишель Жарр устроил виртуальный концерт под названием "Добро пожаловать по ту сторону" в созданном с помощью цифровых технологий парижском Нотр-Даме. В свою очередь диск-жокей Давид Гетта в качестве площадки своего праздничного шоу выбрал пирамиду Лувра. Оно началось за 15 минут до полуночи и транслировалось как по YouTube, так и по Facebook и Instagram.

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