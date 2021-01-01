Вырос минимальный размер оплаты труда

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда теперь будут считать по-новому. Закон об этом вступил в силу 1 января 2021 года.

Прожиточный минимум больше не привязан к потребительской корзине, а зависит от среднедушевого дохода граждан за прошлый год, который рассчитывает Росстат, и в ближайшие 5 лет составит от него 44,2%. Затем эту пропорцию могут пересмотреть. Утверждается теперь прожиточный минимум на один год, а не ежеквартально: ранее он менялся вслед за размером потребительской корзины каждые три месяца. Кроме того, в законе говорится, что прожиточный минимум не может быть ниже, чем в предыдущем году.

Исходя из того, что среднедушевой доход в 2019 году составил 26365 рублей, то прожиточный минимум для трудоспособного населения (44,2% от него) на 2021 год утвержден в размере 11653 рубля, пояснили в минтруде. То есть, фактически он увеличился на размер прогнозируемой инфляции - 3,7%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 109% от этой суммы - или 12702 рубля, для пенсионеров - 86% от нее, то есть - 10021 рубль, а детей - 97%, что в денежном эквиваленте получается 11303 рубля.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь определяется по медианной (средней по стране) заработной плате за прошедший год в соотношении 42% к ней. И получается, что в 2021 году он впервые превысил размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, потому что увеличился на 5,5%, обогнав инфляцию, с 12130 рублей до 12792 рублей. Согласно закону, МРОТ также не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если изменится в меньшую сторону медианная зарплата. Как пояснили в минтруде, минимальный размер оплаты труда будет только расти, и к 2023 году должен составить 14176 рублей.