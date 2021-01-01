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01.01.2021 09:00
Рубрика: Экономика

За нахождение "вне зоны доступа" теперь смогут уволить

Текст: Ольга Игнатова
С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, касающиеся удаленной работы. В основном трудовом законе теперь закреплены как права удаленных работников, так и их обязанности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, обязанность в рабочее время находиться на постоянной связи с работодателем. Ведь удаленка - это не фриланс. Это - полноценная форма трудовых отношений с составлением трудового договора. Просто в силу определенных обстоятельств (например, обрушившейся не мир пандемии коронавируса) работодатели для защиты здоровья своих сотрудников были вынуждены отправить их работать из дома. Но при этом работать надо также, как и в офисе, - в соответствии с внутренним распорядком выходить на связь в рабочее время - отвечать на звонки и сообщения работодателей, выполнять их задания.

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Но как только в этом году "удаленка" стала приобретать массовый характер, работодатели стали жаловаться на ухудшении качества работы. "Ни до кого не дозвонишься, не достучишься!" - самая частая жалоба начальников. Сотрудники же всегда находили, что ответить: "не видел, не слышал звонка", "не получил письма" и так далее. Проверить верность их слов нереально. Поэтому при обсуждении поправок в ТК депутаты Госдумы и сенаторы учли этот тонкий момент. Теперь тех, кто никак не может подстроиться под домашний режим работы, могут и уволить.

Для увольнения сотрудника на "удаленке" может быть два основания. Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания.

Но появилось и много приятных моментов для "удаленщиков". Так, как пояснил "Российской газете" первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя закон об "удалеке", одним из разработчиков которого он стал, удаленная работа не может длиться вечно.

Поэтому если человек изначально устраивался на работу в офис и ему выделили стационарное рабочее место, то начиная с 1 января 2021 года работодатель сможет перевести его на "удаленку" максимум на полгода. "Удаленка" не станет для него постоянной формой трудовых взаимоотношений.

Понятия "дистанционная работа" и "удаленная работа" становятся синонимами. В законе закреплены три формы удаленной работы. Первая - дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - дистанционная работа на определенный период (вынужденный перевод). Третья категория - дистанционная работа периодически (когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть - за его пределами).

Фото: istock
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Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику, - не менее 28 календарных дней ежегодно. На временного дистанционного работника будет распространяться график отпусков предприятия.

Если работник временно переводится на дистанционную работу и задачи, стоящие перед ним, остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. При этом человек не может работать постоянно, поэтому за все переработки работодатель должен заплатить.

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.

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