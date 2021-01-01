Жарить шашлыки с 1 января придется по-новому

В России с 1 января 2021 года начали действовать новые правила разведения костров на дачах - разводить их можно не ближе 5 метров от построек. Это касается как сжигания мусора, так и мангалов для шашлыков.

По новому документу костры нельзя теперь разводить при сильном ветре (более 5 м/сек), а сухие листья можно жечь только в специальной яме или металлической бочке.

Разведение открытого костра разрешено, но не ближе 20 м от любой постройки, пояснял ранее нововведения представитель МЧС России Ринат Еникеев. Если в какой-то местности будет введен противопожарный режим или режим ЧС, то ограничения будут жестче.

Правила будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.