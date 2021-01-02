Андрей Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" "извращением"

82-летний Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков, сыгравший Женю Лукашина в культовом советском ромкоме "Иронию судьбы, или С легким паром", вновь прокомментировал знаковый статус ленты.

Он отметил, что не стоило бы, пожалуй, демонстрировать картину, которой в этом году исполнилось 45 лет, с такой интенсивностью.

"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр - это извращение", - заявил актер в беседе с KP.RU, пояснив: "Это покажется надоедливым", тогда как зрителю "нельзя надоедать".

С другой стороны, тут же поправился Мягков, "у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину". Что, по мнению, Андрея Васильевича, перебор. Хотя "кому-то кажется, что очень хорошо", - подметил "Лукашин". Акцентируя, что сам он не пересматривает фильм в Новый год, но съемки вспоминает с теплотой и работать на проекте было "памятно и забавно". А то, что "Иронию…" в какой-то момент хотели запретить, полагает "большой глупостью и идиотизмом".

"Ирония судьбы" Эльдара Рязанова была впервые показана в Советском Союзе 1 января 1976 года в 17:45 по первой программе Центрального телевидения. Аудитория премьеры оценивается в сто миллионов зрителей. Уже 7 февраля фильм повторили - по многочисленным просьбам зрителей. В сокращенном виде картина шла и в кинотеатрах, где ее посмотрели около семи миллионов человек. В 1977 году лента была удостоена Государственной премии СССР.

Ранее Мягков раскритиковал сиквел фильма.