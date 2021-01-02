Биоотходы пустят на корма и удобрения

С началом 2021 года начали действовать новые ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Предыдущие были утверждены в 1995 году и давно устарели. Новые будут действовать до конца 2026 года.

В них впервые вводится разделение биоотходов на умеренно опасные и особо опасные. К умеренно опасным, в частности, относятся трупы животных, мертворожденные и абортированные плоды, органы и ткани животных, отходы убоя и непригодные для использования корма. Их можно перерабатывать в корма и кормовые добавки для животных, удобрения, биогаз и другую техническую продукцию. Утилизировать такие отходы можно сжигая в печах или захоранивая в скотомогильниках либо биотермических ямах.

Однако если отходы были инфицированы - гриппом птиц, африканской чумой свиней и другими опасными болезнями, они переходят в категорию особо опасных. Такие отходы перерабатывать уже нельзя. При этом утилизировать их (сжигать в печах или в траншеях до негорючего остатка) можно только под наблюдением специалиста в области ветеринарии.

Перемещать биоотходы можно в закрытых емкостях, устойчивых к механическому воздействию, а также к моющим дезинфицирующим средствам. Конструкция емкостей не должна допускать их случайного открывания. Можно использовать одноразовые полиэтиленовые или пластиковые пакеты, устойчивые к прокалыванию. Емкости должны быть заполнены на три четверти. Перевозить такие грузы вместе с другими в одном транспорте запрещено.

Хранить емкости и пакеты с биоотходами следует в специальных помещениях, закрытых для посторонних лиц, а также животных. В этих помещениях должно быть установлено охладительное или морозильное оборудование с термометрами. Устанавливаются сроки хранения - в зависимости от температуры, в которой они хранятся. При этом в течение первых 12 часов с момента образования отходов правила хранения можно не соблюдать.

Как считают в Минсельхозе, новые ветправила позволят снизить риски распространения заболеваний, предупредить заражение людей, исключить загрязнение окружающей среды и повысить экономическую эффективность оборота биоотходов за счет их переработки.

Правила распространяются на все предприятия, которые так или иначе работают с биоотходами - аграриев, производителей пищевых продуктов, ветклиники и магазины.