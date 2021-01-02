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02.01.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в 2021 году

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В базовом сценарии мы ожидаем, что 2021 год будет более спокойным для курса рубля, чем 2020-й. По нашим оценкам, в новом году среднегодовой курс рубля составит 72 к доллару и 89 к евро. На конец 2021-го ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-77 к доллару и 88-93 к евро.

Фото: iStock
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В первом полугодии ожидаем укрепления рубля до 68-73 к доллару и 85-90 к евро. В пользу укрепления рубля выступят следующие факторы.

Во-первых, это высокий спрос на активы развивающихся рынков на ожиданиях уверенного восстановления мировой экономики. Рынки закладываются на то, что в начале следующего года в ведущих экономиках начнется массовая вакцинация от коронавируса. К середине 2021 года большая часть населения в развитых странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль.

Во-вторых, ведущие мировые центральные банки - ФРС США и ЕЦБ - продолжат держать рекордно низкие ставки и покупки активов. Расширение глобальной денежной массы будет приводить к росту цен на активы, ослаблению доллара на мировом валютном рынке и притоку капитала в активы развивающихся рынков. Дополнительную поддержку американской и европейской экономикам и рынкам окажут новые фискальные стимулирующие программы, финансировать которые будут в основном ФРС и ЕЦБ.

В-третьих, на фоне восстановления глобальной экономики возрастет спрос на нефть. Ожидаем, что в 2021 году цены Brent закрепятся выше 50 долларов за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну.

В I квартале сезонно крепкий текущий счет позволит рублю укрепиться до 68-73 к доллару и 85-90 к евро. Дополнительную поддержку рублю окажут карантинные ограничения в России и мире, которые ограничивают выездной туризм и спрос на валюту. Зимой ожидается пик заражений COVID-19 в России и мире, который с весны, вероятно, пойдет на спад.

Во втором полугодии ожидаем постепенного ослабления курса рубля в сторону 72-77 к доллару и 88-93 к евро. По мере взятия ситуации с вирусом под контроль, восстановления мировой экономики, открытия границ будет восстанавливаться спрос на импортные товары, возобновится внешний туризм, повысится спрос на валюту. Давление на рубль также окажут выплаты дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам и погашения по внешнему долгу.

Фото: iStock
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Фактором повышенной неопределенности и одним из главных источников риска для рубля в 2021 году является политика новой администрации США в отношении России. 20 января, как ожидается, состоится инаугурация Джо Байдена. С приходом новой администрации возможно усиление санкционного давления на Россию. В базовом сценарии мы не ожидаем введения жестких санкций в отношении России (запрет на рублевый госдолг, ограничения на торговлю нефтью или долларовые операции банков). Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток-2".

Также потенциальной угрозой для рубля могут стать мутация коронавируса и новая волна глобальной рецессии, ускорение инфляции в мире и более раннее сворачивание стимулирующих программ со стороны ведущих центробанков, которые могут привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и ослаблению рубля.

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