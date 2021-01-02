Что нового ожидает гостей в Брестской крепости

Окунуться в летопись истории Союзного государства особенно интересно, когда ее листаешь по совету местных краеведов в первые дни наступившего года на берегах Западного Буга.

Именно здесь, в древнерусском торговом центре, известном историкам еще с XI века, происходили важнейшие события в жизни города, который не раз менял свое название: Берестье, Брест-Литовск, Брест над Бугом, Брест. А Брестская Библия, Брестская уния, Брестский мир и Брестская крепость стали навсегда историческими символами этого города-героя. Именно в Брестской крепости еще три года назад, уточняет БЕЛТА, и началась реализация проекта Союзного государства.

За это время в мемориальном комплексе капитально отремонтировали и реставрировали многие сооружения, создали новые музеи. А за кропотливую работу и значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне коллектив мемориала удостоен специальной премии Александра Лукашенко.

И хотя, допускает директор музея "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, кто-то с первого взгляда может не заметить внешних перемен, но объем работ проделан колоссальный. Обновили художественную подсветку, отремонтировали мост через реку Мухавец, заменили двенадцать тысяч квадратных метров кровли южной и юго-западной казарм.

А на вопрос об истоках музейной коллекции руководитель музея дал понять, что создавали экспозицию, в которой насчитывается сейчас более 90 тысяч предметов, в первую очередь, за счет собственных фондов. Работали в отечественных архивах, в России, побывали и в зарубежных музеях, а некоторые предметы приобрели в антикварных магазинах.

Что же касается использования интерактивных форм в музейном деле, то, по мнению Бысюка, к ним нужно подходить очень аккуратно. Во-первых, считает он, перенасыщать экспозицию нельзя. Ведь в наши дни любую информацию люди могут найти в интернете. Важно, чтобы посетитель смог ощутить эффект присутствия, увидеть артефакты, оригинальные предметы, которые затрагивают душу.

Кстати, за эти годы в крепости появились и новые экспозиции: "Музей войны - территория мира" и "Летопись Брестской крепости". Немало нового посетителей ждет и в пороховом погребе "Армейский клуб". Появился и экскурсионный маршрут в подвалы 333-го полка.

Другими словами, пояснил руководитель музея, каждая из экспозиций не похожа на другие. Даже если какие-то темы пересекаются, они подаются в разных ракурсах. В некотором смысле это возможность открыть для себя Брестскую крепость заново.

Интереснейший объект, по его мнению, и Восточный форт, который заслужил внимание к своей истории, главная страница которой - его героическая оборона. С июля прошлого года, несмотря на пандемию, там уже побывали более шести тысяч человек.

Повышенный интерес вызывает у посетителей и пятый форт. Уже подписаны акты о завершении его работ, а посещаемость уникального объекта растет, несмотря на то, что до реконструкции там почти не было экспонатов. Зато кто-то сможет открыть его и как рекреационную зону, убежден Бысюк.