Что почитать на праздники? "РГ" рекомендует пять атмосферных новинок

Нынешний Новый год особенный - многие отказались от празднования большой компанией, от поездок и путешествий. Свободное время, как показали исследования, большинство решили уделить чтению. Предлагаем пять книг, которые развеселят, заставят задуматься, подарят эстетическое удовольствие и, конечно, обеспечат атмосферу праздника.

"Тревожные люди", Фредрик Бакман, "Синдбад", 2020

Автор бестселлера "Вторая жизнь Уве" и самый популярный шведский писатель современности Фредрик Бакман выпустил новую книгу - "Тревожные люди". Накануне Рождества группа из восьми человек собралась посмотреть выставленную на продажу квартиру, но неожиданно люди становятся заложниками вооруженного грабителя. У подъезда тут же собирается толпа журналистов, полиция блокирует все подступы к дому... В накаляющейся атмосфере заложники начинают делиться личными и сокровенными историями, а преступник уже начинает думать, что лучше сдаться полиции, чем оставаться в одной компании с этими "тревожными" людьми. Начинающийся как триллер, роман в итоге выливается в комедию с погружением в человеческую психологию - прекрасное чтение для новогодних каникул.

"Рождественские истории о котах (и не только)", сборник рассказов, "Никея", 2021

В сборнике собраны 13 рассказов, где главные герои - пушистые, пернатые, чешуйчатые и хвостатые, которые делают человеческую жизнь радостнее и уютнее. "В этих простых сюжетах сокрыта настоящая глубина, вечность, отражающаяся в озорных глазах тех, кого мы приручили. Наблюдая за своими питомцами, авторы учатся у них беззаветной любви и преданности, щедро делясь с нами этим душевным теплом, способным отогреть даже самое холодное сердце", рассказывают в издательстве. Среди авторов - известная писательница Олеся Николаева, один из создателей журнала "Фома" Владимир Гурболиков и другие, среди персонажей - черепашки, птицы, лошади, собаки и, конечно же, коты.

"Зимние праздники. Книга для волшебного настроения в самое красивое время года", Рафаэль Колловино, МИФ, 2020

Эта книга - красочное пособие для тех, кто хочет выпасть из традиционной новогодней суеты и провести это время более осознанно. "Прочтите один из текстов этой книги, выполните одно упражнение, раскрасьте картинку, испеките что-нибудь вкусное. Поверьте, вы в любом случае справитесь со всеми важными делами в срок. Только без стресса", - обещает автор. Попробовать стать более вдумчивым, самому сделать новогодний календарь, в конце концов побаловать себя новым рецептом или ванночкой для ног - все это и еще множество других советов помогут подготовиться к праздникам и провести их без гонки и раздражения.

"Ветер сулит бурю", Уолтер Мэккин, "Никея", 2020

В этом романе классика ирландской литературы нет елок, рождественских песен и подарков - в сочельник происходит только финал истории, но он напоминает нам очень важный посыл этого праздника: все самое важное происходит в нищей лачуге, а не во дворцах, а любовь и вера спасают в любые времена. Если у вас в планах прочитать что-то настоящее, глубокое и захватывающее, "Ветер сулит бурю" - идеальный вариант. Это тот редкий вид литературы, после прочтения которой остается долгое послевкусие, ощущение того, что посмотрел хорошее кино. Перед читателем откроется суровая и бедная, с виду примитивная жизнь ирландских рыбаков, которая оказывается наполнена яркими событиями и предельным смыслом.

"Я - счастливый Дед Мороз", Александр Казакевич, "Вольный странник", 2020

Александр Казакевич - журналист, киновед, путешественник, телеведущий на канале "Культура". Его новая книга - это современная рождественская сказка для взрослых, в которой соседствуют приключения, детектив, история настоящей любви и древние предания, связанные с Николаем Угодником, образ которого послужил появлению новогоднего Деда с подарками. Однажды герой книги примерил костюм Деда Мороза. Это изменило не только его жизнь, но и судьбы многих других людей. Теперь он должен найти сокровища, которые связаны с именем Николая Чудотворца. А для этого нужно проехаться по русским городам, по древним монастырям, попасть в Финляндию, Китай, оказаться в самых сокровенных местах Святой Земли и понять очень важные вещи, которые касаются любви и ненависти, жизни и смерти, чудес и житейской прозы.