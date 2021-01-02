Что почитать на праздники? "РГ" рекомендует пять атмосферных новинок

"Тревожные люди", Фредрик Бакман, "Синдбад", 2020
Автор бестселлера "Вторая жизнь Уве" и самый популярный шведский писатель современности Фредрик Бакман выпустил новую книгу - "Тревожные люди". Накануне Рождества группа из восьми человек собралась посмотреть выставленную на продажу квартиру, но неожиданно люди становятся заложниками вооруженного грабителя. У подъезда тут же собирается толпа журналистов, полиция блокирует все подступы к дому... В накаляющейся атмосфере заложники начинают делиться личными и сокровенными историями, а преступник уже начинает думать, что лучше сдаться полиции, чем оставаться в одной компании с этими "тревожными" людьми. Начинающийся как триллер, роман в итоге выливается в комедию с погружением в человеческую психологию - прекрасное чтение для новогодних каникул.
"Рождественские истории о котах (и не только)", сборник рассказов, "Никея", 2021
В сборнике собраны 13 рассказов, где главные герои - пушистые, пернатые, чешуйчатые и хвостатые, которые делают человеческую жизнь радостнее и уютнее. "В этих простых сюжетах сокрыта настоящая глубина, вечность, отражающаяся в озорных глазах тех, кого мы приручили. Наблюдая за своими питомцами, авторы учатся у них беззаветной любви и преданности, щедро делясь с нами этим душевным теплом, способным отогреть даже самое холодное сердце", рассказывают в издательстве. Среди авторов - известная писательница Олеся Николаева, один из создателей журнала "Фома" Владимир Гурболиков и другие, среди персонажей - черепашки, птицы, лошади, собаки и, конечно же, коты.
"Зимние праздники. Книга для волшебного настроения в самое красивое время года", Рафаэль Колловино, МИФ, 2020
Эта книга - красочное пособие для тех, кто хочет выпасть из традиционной новогодней суеты и провести это время более осознанно. "Прочтите один из текстов этой книги, выполните одно упражнение, раскрасьте картинку, испеките что-нибудь вкусное. Поверьте, вы в любом случае справитесь со всеми важными делами в срок. Только без стресса", - обещает автор. Попробовать стать более вдумчивым, самому сделать новогодний календарь, в конце концов побаловать себя новым рецептом или ванночкой для ног - все это и еще множество других советов помогут подготовиться к праздникам и провести их без гонки и раздражения.
"Ветер сулит бурю", Уолтер Мэккин, "Никея", 2020
В этом романе классика ирландской литературы нет елок, рождественских песен и подарков - в сочельник происходит только финал истории, но он напоминает нам очень важный посыл этого праздника: все самое важное происходит в нищей лачуге, а не во дворцах, а любовь и вера спасают в любые времена. Если у вас в планах прочитать что-то настоящее, глубокое и захватывающее, "Ветер сулит бурю" - идеальный вариант. Это тот редкий вид литературы, после прочтения которой остается долгое послевкусие, ощущение того, что посмотрел хорошее кино. Перед читателем откроется суровая и бедная, с виду примитивная жизнь ирландских рыбаков, которая оказывается наполнена яркими событиями и предельным смыслом.
"Я - счастливый Дед Мороз", Александр Казакевич, "Вольный странник", 2020
Александр Казакевич - журналист, киновед, путешественник, телеведущий на канале "Культура". Его новая книга - это современная рождественская сказка для взрослых, в которой соседствуют приключения, детектив, история настоящей любви и древние предания, связанные с Николаем Угодником, образ которого послужил появлению новогоднего Деда с подарками. Однажды герой книги примерил костюм Деда Мороза. Это изменило не только его жизнь, но и судьбы многих других людей. Теперь он должен найти сокровища, которые связаны с именем Николая Чудотворца. А для этого нужно проехаться по русским городам, по древним монастырям, попасть в Финляндию, Китай, оказаться в самых сокровенных местах Святой Земли и понять очень важные вещи, которые касаются любви и ненависти, жизни и смерти, чудес и житейской прозы.