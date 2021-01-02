Что почитать на праздники? "РГ" рекомендует пять атмосферных новинок

Новости

Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности 00:39
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 00:05
На Украине прошли шествия в честь Степана Бандеры 01.01.2021
Сменился глава столичной ГИБДД 01.01.2021
Литовский политик "лечит" коронавирус водой 01.01.2021
Задавивший фельдшера "скорой" в Подмосковье водитель признал вину 01.01.2021
Видео: мертвые скворцы наводнили римские улицы после Нового года 01.01.2021
Мясников объяснил пользу вакцинации для отказавшихся от нее 01.01.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о гололеде в Москве 01.01.2021
Собянин: На вакцинацию от коронавируса записались около 100 тысяч москвичей 01.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек 01.01.2021
СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье 01.01.2021
В аварии на МКАД погибли два человека 01.01.2021
Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны 01.01.2021
Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян 01.01.2021
В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины 01.01.2021
В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров 01.01.2021
КНДР встретила Новый год массовыми гуляниями 01.01.2021
В Японии ввели серьезные ограничения на въезд в страну спортсменов 01.01.2021
В Москве при пожаре погибли два человека 01.01.2021
Ким Чен Ын заменил новогоднюю речь письмом к народу КНДР 01.01.2021
В Южной Корее могут помиловать осужденных экс-президентов 01.01.2021
Южная Корея ужесточила правила въезда для иностранцев 01.01.2021
В Подмосковье в крупном ДТП погиб фельдшер "скорой помощи" 01.01.2021
В Москве на Новый год родились 49 малышей 01.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 09:00
Рубрика: Культура

Что почитать на праздники? "РГ" рекомендует пять атмосферных новинок

Текст: Инга Бугулова
Нынешний Новый год особенный - многие отказались от празднования большой компанией, от поездок и путешествий. Свободное время, как показали исследования, большинство решили уделить чтению. Предлагаем пять книг, которые развеселят, заставят задуматься, подарят эстетическое удовольствие и, конечно, обеспечат атмосферу праздника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Тревожные люди", Фредрик Бакман, "Синдбад", 2020

Автор бестселлера "Вторая жизнь Уве" и самый популярный шведский писатель современности Фредрик Бакман выпустил новую книгу - "Тревожные люди". Накануне Рождества группа из восьми человек собралась посмотреть выставленную на продажу квартиру, но неожиданно люди становятся заложниками вооруженного грабителя. У подъезда тут же собирается толпа журналистов, полиция блокирует все подступы к дому... В накаляющейся атмосфере заложники начинают делиться личными и сокровенными историями, а преступник уже начинает думать, что лучше сдаться полиции, чем оставаться в одной компании с этими "тревожными" людьми. Начинающийся как триллер, роман в итоге выливается в комедию с погружением в человеческую психологию - прекрасное чтение для новогодних каникул.

"Рождественские истории о котах (и не только)", сборник рассказов, "Никея", 2021

В сборнике собраны 13 рассказов, где главные герои - пушистые, пернатые, чешуйчатые и хвостатые, которые делают человеческую жизнь радостнее и уютнее. "В этих простых сюжетах сокрыта настоящая глубина, вечность, отражающаяся в озорных глазах тех, кого мы приручили. Наблюдая за своими питомцами, авторы учатся у них беззаветной любви и преданности, щедро делясь с нами этим душевным теплом, способным отогреть даже самое холодное сердце", рассказывают в издательстве. Среди авторов - известная писательница Олеся Николаева, один из создателей журнала "Фома" Владимир Гурболиков и другие, среди персонажей - черепашки, птицы, лошади, собаки и, конечно же, коты.

"Зимние праздники. Книга для волшебного настроения в самое красивое время года", Рафаэль Колловино, МИФ, 2020

Эта книга - красочное пособие для тех, кто хочет выпасть из традиционной новогодней суеты и провести это время более осознанно. "Прочтите один из текстов этой книги, выполните одно упражнение, раскрасьте картинку, испеките что-нибудь вкусное. Поверьте, вы в любом случае справитесь со всеми важными делами в срок. Только без стресса", - обещает автор. Попробовать стать более вдумчивым, самому сделать новогодний календарь, в конце концов побаловать себя новым рецептом или ванночкой для ног - все это и еще множество других советов помогут подготовиться к праздникам и провести их без гонки и раздражения.

"Ветер сулит бурю", Уолтер Мэккин, "Никея", 2020

В этом романе классика ирландской литературы нет елок, рождественских песен и подарков - в сочельник происходит только финал истории, но он напоминает нам очень важный посыл этого праздника: все самое важное происходит в нищей лачуге, а не во дворцах, а любовь и вера спасают в любые времена. Если у вас в планах прочитать что-то настоящее, глубокое и захватывающее, "Ветер сулит бурю" - идеальный вариант. Это тот редкий вид литературы, после прочтения которой остается долгое послевкусие, ощущение того, что посмотрел хорошее кино. Перед читателем откроется суровая и бедная, с виду примитивная жизнь ирландских рыбаков, которая оказывается наполнена яркими событиями и предельным смыслом.

"Я - счастливый Дед Мороз", Александр Казакевич, "Вольный странник", 2020

Александр Казакевич - журналист, киновед, путешественник, телеведущий на канале "Культура". Его новая книга - это современная рождественская сказка для взрослых, в которой соседствуют приключения, детектив, история настоящей любви и древние предания, связанные с Николаем Угодником, образ которого послужил появлению новогоднего Деда с подарками. Однажды герой книги примерил костюм Деда Мороза. Это изменило не только его жизнь, но и судьбы многих других людей. Теперь он должен найти сокровища, которые связаны с именем Николая Чудотворца. А для этого нужно проехаться по русским городам, по древним монастырям, попасть в Финляндию, Китай, оказаться в самых сокровенных местах Святой Земли и понять очень важные вещи, которые касаются любви и ненависти, жизни и смерти, чудес и житейской прозы.

Культура Литература Новый год "РГ"-советы

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
В российских школах введут уроки футбола
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
Какими смелыми фантазиями порадует мировое кино в 2021 году
Как интересно провести 11 выходных дней не выходя из дома