Десяток вузов поможет Роспатенту с проверкой заявок на изобретения

Роспатент привлечет десяток вузов для проведения экспертизы заявок на изобретения. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"У нас пока идет работа над подзаконными актами и переговоры с крупнейшими научно-образовательными центрами, которые хотели бы такие полномочия от нас получить, - сообщил он. - С нового года желающие могут получить аккредитацию". Пока в центре внимания Роспатента организации из Москвы, Петербурга и Татарстана.

По мнению Ивлиева, будет достаточно предоставить право проведения патентной экспертизы десяти научно-образовательным центрам.

Полностью интервью с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты"