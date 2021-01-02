Новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева 15:10
"Спартак" показал скриншот "переписки" с Месси 15:08
Четыре японских губернатора призвали правительство ввести режим ЧС 14:42
СМИ: Власти КНДР намерены улучшить отношения с США при Байдене 14:33
В Англии назвали самые ожидаемые экранизации года 14:33
AstraZeneca будет поставлять в Британию 2 млн доз вакцины COVID-19 в неделю 14:27
Андрей Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" "извращением" 14:19
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Марк Иден 14:14
Девять стран Европы в 2020 году увеличили закупку российского газа 14:09
Личный врач Армена Джигарханяна опроверг скандальные слухи 14:09
В 2021 году корабли Северного флота обеспечат присутствие в Мировом океане 14:07
СМИ: Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию 14:03
Греция ужесточила и продлила карантин до 11 января 13:53
В подмосковных Луховицах в ДТП погибли три человека, включая ребенка 13:48
Первый рельсовый автобус отправился из Петрозаводска в парк "Рускеала" 13:33
Старейшая жительница Земли из Японии отметила 118-й день рождения 13:26
В 2020 году на орбиту вывели 1263 космических аппарата 13:12
Трамп одобрил митинг в день утверждения итогов выборов 12:57
Среди участников МЧМ по хоккею нет случаев заражения коронавирусом 12:47
Футболист ЦСКА Сигурдссон признался, что несчастлив в команде 12:43
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" 12:43
Форвард "Боруссии" Холанд - самый подорожавший футболист в 2020 году 12:35
Турчак: Новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума касается большинства россиян 12:28
Оперштаб: Еще 6107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:17
В Киргизии предотвратили теракт в войсковой части 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Девять стран Европы в 2020 году увеличили закупку российского газа

Текст: Татьяна Карабут

В 2020 году девять европейских стран увеличили закупку газа "Газпрома" в сравнении с годом раньше, сообщил ТАСС со ссылкой на главу компании Алексея Миллера. В частности, увеличились поставки в Турцию Грецию, Бельгию, Данию, а продажи газа в Нидерланды и Словакию достигли исторически рекордного уровня.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"

Всего "Газпром" в 2020 году экспортировал в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд куб. м газа. По словам Миллера, этот результат "в пятерке лучших за всю историю компании".

На внутренний рынок компания поставила в 2020 году 225,7 млрд кубов газа. При этом в декабре объем поставок 33,2 млрд кб. м. "Это максимальный объем для этого месяца, начиная с 2013 года", - уточнил Алексей Миллер.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Компании Нефть и газ Газпром Итоги 2020 года

Главное сегодня

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
За сутки в России подтвержден 26 301 случай COVID-19
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году