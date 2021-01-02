Девять стран Европы в 2020 году увеличили закупку российского газа

В 2020 году девять европейских стран увеличили закупку газа "Газпрома" в сравнении с годом раньше, сообщил ТАСС со ссылкой на главу компании Алексея Миллера. В частности, увеличились поставки в Турцию Грецию, Бельгию, Данию, а продажи газа в Нидерланды и Словакию достигли исторически рекордного уровня.

Всего "Газпром" в 2020 году экспортировал в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд куб. м газа. По словам Миллера, этот результат "в пятерке лучших за всю историю компании".

На внутренний рынок компания поставила в 2020 году 225,7 млрд кубов газа. При этом в декабре объем поставок 33,2 млрд кб. м. "Это максимальный объем для этого месяца, начиная с 2013 года", - уточнил Алексей Миллер.