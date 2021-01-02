Новости

В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
Путин назначил главу делегации на переговорах по Каспию 02.01.2021
Биткоин установил рекорд роста стоимости за день 02.01.2021
В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление 02.01.2021
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 02.01.2021
Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года 02.01.2021
Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин 02.01.2021
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ против немцев 02.01.2021
В Индии заявили, что впервые в мире выделили "британский" штамм COVID-19 02.01.2021
В московском метро пассажир упал на рельсы 02.01.2021
Во Франции ввели регистрацию новых велосипедов 02.01.2021
Что нового ожидает гостей в Брестской крепости 02.01.2021
Участники новогодней вечеринки прострелили 4 самолета в аэропорту Бейрута 02.01.2021
Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии 02.01.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал медиков героями минувшего года 02.01.2021
Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд 02.01.2021
В Южной Корее раскритиковали ролик минздрава, призванный подбодрить граждан 02.01.2021
В РПЦ посоветовали пожилым верующим не посещать храмы на Рождество 02.01.2021
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 23:54
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2"

Рассчитывать на то, что европейские компании останутся активными партнерами в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", не стоит. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Таким образом он прокомментировал отказ норвежской фирмы Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать объект после завершения его строительства, опасаясь действия санкций США.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Санкции США против "Северного потока-2" вступили в силу

"Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, всё равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов", - приводит слова аналитика RT. На это указывает опыт прежних санкций в отношении компаний, участвовавших в достройке газопровода.

Юшков отметил, что лучшим выходом из ситуации может стать привлечение российской компании, которая получит соответствующие лицензии.

Об отказе DNV GL заниматься сертификацией "Северного потока-2" ранее сообщил РБК.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Санкции и антисанкции

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году