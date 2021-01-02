Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2"

Рассчитывать на то, что европейские компании останутся активными партнерами в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", не стоит. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Таким образом он прокомментировал отказ норвежской фирмы Det Norske Veritas (DNV GL) сертифицировать объект после завершения его строительства, опасаясь действия санкций США.

"Даже если сам Евросоюз будет давать гарантии, что будут найдены инструменты обхода санкций, всё равно европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов", - приводит слова аналитика RT. На это указывает опыт прежних санкций в отношении компаний, участвовавших в достройке газопровода.

Юшков отметил, что лучшим выходом из ситуации может стать привлечение российской компании, которая получит соответствующие лицензии.

Об отказе DNV GL заниматься сертификацией "Северного потока-2" ранее сообщил РБК.