Евгений Водолазкин: В праздник самые странные вещи выглядят вполне естественно

Новости

В Киргизии предотвратили теракт в войсковой части 12:14
СМИ: Северная Корея готовит новый крупный военный парад 12:14
Парковки Москвы в 2021 году сделают бесплатными на 72 дня 12:11
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет 12:03
Умер драматург и сценарист Олег Данилов 11:42
Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом 11:40
Глава МИД Китая назвал отношения с РФ "не имеющими предела" 11:35
Путин поздравил Юрия Григоровича с днем рождения 11:34
В этом году в танковую армию ЗВО поставят 200 современных машин 11:26
Производство F-35 отложено на неопределенный срок 11:07
За два праздничных дня в Москве спасено девять человек 11:05
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6 10:57
В Австралии изменили слова гимна ради аборигенов 10:51
Более 500 пунктов сбора новогодних елей открывается в Москве 10:38
СМИ: Неизвестные подбросили свиную голову к дому Нэнси Пелоси 10:27
Фильм "Холоп" возглавил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года 10:14
Во Франции приветствовали решение отца Бориса Джонсона подать на гражданство республики 09:59
В Москве подорожал проезд на общественном транспорте 09:43
Пользователи WhatsApp установили рекорд по количеству вызовов за один день 09:43
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернутся морозы 09:27
Пушков указал на ошибку в новогодней речи Зеленского по Крыму 09:24
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток 03:28
Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности 00:39
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 00:05
На Украине прошли шествия в честь Степана Бандеры 01.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 11:52
Рубрика: Общество

Евгений Водолазкин: В праздник самые странные вещи выглядят вполне естественно

Текст: Елена Новоселова
В Великобритании бросили семь с половиной миллионов фунтов стерлингов на борьбу с одиночеством в праздники. Но есть категория людей, которые могли бы и сами приплачивать за возможность ощутить себя абсолютно оторванными от мира. О них наш разговор с писателем Евгением Водолазкиным.
Фото: Николай Галкин/ТАСС Фото: Николай Галкин/ТАСС
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Евгений Германович, есть у вас рецепт, как бороться с праздничной депрессией и одиночеством?

Евгений Водолазкин: Помните Галича: "В новогодний бедлам, как в обрыв на крутом вираже"? Праздник - это такой "вираж", когда странные вещи выглядят вполне естественно. Например, ты можешь обратиться к такому же одинокому человеку и предложить ему, например, отпраздновать вместе. И это будет нормально и никого не удивит. Онлайн-ужин одиноких сердец - это одна из сфер интернета, которая, может быть, его только и оправдывает.

Коль скоро мы пошли по поэтам, вспомним Окуджаву: "Умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество превыше всего". Ну а дураки, как известно, "обожают собираться в стаи"…

Евгений Водолазкин: Одиночество, как всякое значительное для человека явление, может оборачиваться разными сторонами…

Писатели по определению одиночки?

Евгений Водолазкин: Принято считать, что писатели - существа одинокие. Правда, это не является правилом. В основе писательского труда лежит некоторое отделение себя от других, некоторая дистанция. Но вот что для меня лично важно: можно "отделиться" с кем-то. По-немецки одиночество - "Еinsamkeit". Однако появился интересный неологизм "Zweisamkeit". То есть "одиночество вдвоем", а я бы даже перевел "дводиночество". И это тоже очень неплохой способ работы. Могу подтвердить на собственном опыте: в этом году во время пандемии я впервые работал вместе с женой. Продиктовал ей вторую часть романа, за которой меня застал приход коронавируса. И оказалось, что так гораздо сподручнее: можно сразу же обсуждать текст, что позволяет лучше сосредоточиться.

Фото: iStock
Что почитать на праздники? "РГ" рекомендует пять атмосферных новинок

Впрочем, одиночество благотворно только в том случае, если оно не вызвано грустными обстоятельствами, невозможностью найти своего человека. Речь может идти только о добровольном состоянии, в которое ты сам себя погружаешь.

Вы могли бы вспомнить свое самое упоительное одиночество и его антураж?

Евгений Водолазкин: Ночной парк в центре Мюнхена. Мне вдруг захотелось ощутить какую-то оторванность от мира, и я кружил по темным аллеям на велосипеде. Это было, пожалуй, самое пронзительное чувство уединенности.

Писатели, видимо, передают своим героям умение психологически сохранять себя в вынужденном изгнанничестве?

Евгений Водолазкин: Наверное, вы правы, подчеркнув, что никто из моих героев к нему не стремился. Самый известный - Лавр - пережил страшную потерю и не смог найти замену. Генерал в "Соловьеве и Ларионове" - трагическая фигура со страшной историей. Он потерял всех людей, которые сопровождали его по жизни. Помните, у него было две папки с бумагами: "Живые" и "Мертвые". И когда все из его близких и знакомых перешли во вторую папку, он не понимал, кто же жив, он или они, находясь в абсолютной покинутости.

Фото: ullstein bild via Getty Images
Какие зимние развлечения любили русские писатели

В интервью "РГ" глава Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, ныне покойная Татьяна Дмитриева сказала парадоксальную вещь: свобода и одиночество ходят парой, обрываешь все человеческие связи и зависимости и становишься неуязвим для жизни. В какую с сторону вы бы сдвинули стрелку на этой шкале ценностей?

Евгений Водолазкин: Свобода - это не самоцель. На мой взгляд, большее благо - это соединение, а свобода часто предполагает отделение. Первое всегда выше второго. Такое романтическое отношение к миру, байроническое: я стою на скале, завернувшись в плащ, и наблюдаю за тем, что делается под ногами, - это не мое. Оно, в конечном счете, неблаготворно, оно может быть лишь этапом, ступенью и средством для человека. Святые стремились к одиночеству. Уходили от мира, ни с кем не общались… Но это был особый уход. Уход, когда человек одновременно соединяется со всем миром. Это, парадоксальным образом, очень высокая степень объединенности, но она уже не персональная.

В нашей же повседневной жизни - это всегда драма.

Например, изоляция, в которую мир загнал ковид... Для многих она оказалось настоящим испытанием.

Евгений Водолазкин: Конечно, есть откровенные экстраверты, которые и получаса не могут наедине с собой находиться. Для них удаленка и самоизоляция были бедствием. Но для людей творческих, мне кажется, возможность ограниченных контактов стала неожиданным благом (если, конечно, вся эта история не навсегда). За это время мои коллеги-писатели успели много чего создать - новый год обещает быть очень интересным в литературном отношении. Это будут результаты года одиночества. Знаете, после холодной и снежной зимы рождается много детей.

Общество Соцсфера Социология Культура Литература

Главное сегодня

Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет
Глава МИД Китая назвал отношения с РФ "не имеющими предела"
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности
Малой авиации разрешили возить грузы и пассажиров
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года