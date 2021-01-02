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02.01.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Федеральная палата патентных поверенных появится до конца года

Текст: Алексей Дуэль
Законопроект, меняющий работу института патентных поверенных в России, будет дополнен положением о федеральной палате патентных поверенных и должен быть принят до конца года. Об этом "Российской газете" рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Без федеральной палаты патентных поверенных вся реформа теряет смысл, - объяснил он. - За двадцать лет выдано более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов. Они подают большую часть заявок в наше ведомство, отрабатывают первичный материал. От качества их работы зависит и скорость принятия нашего решения. Поэтому мы очень заинтересованы в их профессиональной работе"

Фото: РИА Новости
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Существующая сейчас система морально устарела, добавил Григорий Ивлиев.

"Мы хотим дать патентному поверенному такие же права, какие есть у адвоката: работать в суде, направлять обязательные для ответа запросы в госорганы, пользоваться инфоресурсами Роспатента, сохранять профессиональную тайну, - сказал Ивлиев. - Чтобы все это работало и было использовано во благо, нужно такое профессиональное объединение с обязательным членством, как федеральная палата патентных поверенных. Мы хотим отказаться от части наших полномочий, передать их этому органу".

Полностью интервью с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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