Федеральная палата патентных поверенных появится до конца года

Законопроект, меняющий работу института патентных поверенных в России, будет дополнен положением о федеральной палате патентных поверенных и должен быть принят до конца года. Об этом "Российской газете" рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Без федеральной палаты патентных поверенных вся реформа теряет смысл, - объяснил он. - За двадцать лет выдано более двух тысяч аккредитаций для таких специалистов. Они подают большую часть заявок в наше ведомство, отрабатывают первичный материал. От качества их работы зависит и скорость принятия нашего решения. Поэтому мы очень заинтересованы в их профессиональной работе"

Существующая сейчас система морально устарела, добавил Григорий Ивлиев.

"Мы хотим дать патентному поверенному такие же права, какие есть у адвоката: работать в суде, направлять обязательные для ответа запросы в госорганы, пользоваться инфоресурсами Роспатента, сохранять профессиональную тайну, - сказал Ивлиев. - Чтобы все это работало и было использовано во благо, нужно такое профессиональное объединение с обязательным членством, как федеральная палата патентных поверенных. Мы хотим отказаться от части наших полномочий, передать их этому органу".

Полностью интервью с руководителем Роспатента Григорием Ивлиевым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".