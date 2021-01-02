Форвард "Боруссии" Холанд - самый подорожавший футболист в 2020 году

Авторитетный портал transfermarktd.de представил список игроков, которые подорожали и подешевели больше всего в 2020 году.

Лидером первого рейтинга стал нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд. Трансферная стоимость норвежца возросла на 55 миллионов евро - с 45 до 100 миллионов. К слову, на днях появилась информация, что Холанд желает перейти в мадридский "Реал", хотя в его приглашении заинтересована также "Барселона".

В топ-10 самых подорожавших футболистов также попали: полузащитник "Баварии" Альфонсо Дэвис (+55 миллионов - 80 миллионов), Анссумане Фате из "Барселоны" (+40 млн - 80 млн), хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (+30 млн - 90), Филип Фоден из "Манчестер Сити" (+30 млн - 60), форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд (+30 млн - 50), Джованни Рейна из "Боруссии" (+30 млн - 30), защитник "Интера" Алессандро Бастони (+27 млн - 50), полузащитник "Арсенала" Букайо Сака (+27 млн - 40) и Эдмонд Тапсоба из "Байера" (+25,5 млн - 30).

Что касается второго рейтинга - самых подешевевших игроков, то первое место в нем занял полузащитник "Реала" Эден Азар, который после переезда в Мадрид летом 2019 года никак не может заиграть на новом месте и чуть ли не постоянно находится в лазарете. Трансферная стоимость бельгийца год назад оценивалась в 120 миллионов евро, а теперь - в 60 миллионов.

В первую десятку списка также попали: хавбек "Интера" Кристиан Эриксен (-55 млн - 35 млн), Деле Алли из "Тоттенхэма" (-52 млн - 38), Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" (-50 млн - 110), голкипер "Челси" Кепа (-45 млн - 15), лидер "Барселоны" Лионель Месси (-40 млн - 100), одноклубник Месси француз Антуан Гризманн (-40 млн - 80), хавбек "Челси" Нголо Канте (-40 млн - 60), полузащитник "МЮ" Поль Погба (-35 млн - 65), нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт (-35 млн - 35).