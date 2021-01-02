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02.01.2021 12:43
Рубрика: Спорт

Футболист ЦСКА Сигурдссон признался, что несчастлив в команде

Текст: Артур Нанян

Нападающий ЦСКА Арнон Сигурдссон заявил в интервью исландским СМИ, что в последнее время он недоволен своим положением в команде.

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В нынешнем сезоне Сигурдссон стал реже появляться в стартовом составе "красно-синих": из 19 матчей в чемпионате России он принял участие в 14, лишь шесть раз выйдя на поле с первых минут. По словам игрока, он может задуматься о смене обстановки в ближайшее время.

"В последнее время меня мало устраивает ситуация в ЦСКА. Я посмотрю на все это с точки зрения того, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры - уйти или остаться", - приводит слова Арнора издание DV.

Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из шведского "Норчепинга". В общей сложности исландец провел за армейцев 75 встреч во всех турнирах и забил 13 мячей.

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