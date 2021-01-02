Глава МИД Китая назвал отношения с РФ "не имеющими предела"

Министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал стратегические отношения между Пекином и Москвой. У них нет ни "запретных зон", ни "верхнего предела", цитирует РИА Новости дипломата, который дал интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Глава МИД КНР признал, что в минувшем году китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и вышли на качественно новый уровень. При этом страны продолжают кооперироваться в вопросах сдерживания коронавирусной инфекции и исследований по разработке вакцин. "Сотрудничество в новых форматах, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", - заключил Ван И.