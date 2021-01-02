В Индии заявили, что впервые в мире выделили "британский" штамм COVID-19

В совете медицинских исследований Индии объявили, что им впервые в мире удалось выделить и изолировать "британский" штамм коронавируса, который заставил десятки стран по всему миру перед Новым годом прервать сообщение с Альбионом из опасений распространения инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Мутировавший вариант вируса "в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии", заверили в учреждении. До сих пор ни одно государство не отчитывалось о таких успехах.

За основу были взяты биологические образцы заболевших, вернувшихся из Британии. Ранее сообщалось, что новый штамм "на 70% заразнее", однако никаких клинических подтверждений в пользу этой версии предоставлено не было. Также неясно, вызывает ли он более тяжелые последствия для пациентов.

"Британский" штамм COVID-19 также был зарегистрирован на территории ЮАР. Впрочем, многие вирусологи отмечают, что коронавирус мутирует постоянно, и этот естественный процесс не должен вызывать опасений.