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02.01.2021 14:25
Рубрика: В мире

Испания снова стала главными воротами в ЕС для нелегалов

Текст: Юрий Когалов
Испания заняла первое место среди членов Европейского союза по количеству нелегальных мигрантов, проникших на ее территорию в 2020 году. Как пишет El Pais со ссылкой на управление ООН по делам беженцев, в минувшем году пиренейское королевство приняло свыше 41 тысячи мигрантов, в то время как Италия - 34 тысячи, а Греция - около 15 тысяч.
Фото: REUTERS/Borja Suarez Фото: REUTERS/Borja Suarez
Фото: REUTERS/Borja Suarez

По данным министерства внутренних дел Испании, основной поток нелегалов пришелся на Канарские острова - 22 тысячи человек, что составляет более половины от их общего количества. Хуже ситуация была только в 2006 году, тогда на острова высадились свыше 31 тысячи мигрантов. С тех пор царило затишье. В 2012 году туда в поисках лучшей жизни вообще прибыло лишь 173 нелегала. А в 2020 по пути в Испанию в море в результате кораблекрушений погибло в пять раз больше - 872 человека.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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В начале минувшего года пандемия коронавируса еще сдерживала потоки мигрантов, люди боялись отправляться в путь, но экономические последствия кризиса в конечном итоге привели к увеличению количества нелегалов, стремящихся в Европу. Все сделанные до лета прогнозы оказались неверными - ожидаемое число мигрантов к концу декабря было превышено в два раза. И это привело уже к кризису в работе миграционных служб Испании на Канарских островах. Во временном лагере на Гран-Канарии, рассчитанном на всего несколько сотен человек, скопились тысячи нелегалов. Чтобы разместить их, властям пришлось даже обратиться к владельцам отелей.

Более половины мигрантов, прибывших в Испанию, представляют выходцы из Магриба, в основном из Марокко, Алжира, также много граждан Мали и Сенегала. И хотя у Испании есть договоренность с этими странами о возвращении на родину нелегалов, выполнить это довольно сложно. Из-за пандемии границы закрыты, к тому же одним рейсом можно отправить не более 20 мигрантов, которых должны охранять до 40 полицейских. Выгоду от этого получают только авиакомпании.

Хотя именно данные нелегальной миграции и определяют политику Испании в отношении приезжих, такие граждане составляют лишь малую часть всех иностранцев, поселившихся в пиренейском королевстве. Согласно статистике, в настоящее время в стране на законных основаниях проживают 5,8 миллиона мигрантов.

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