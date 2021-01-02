Как быстро избавиться от набранного в Новый год "лишнего" веса

Длительные новогодние и рождественские каникулы сопровождаются обильными застольями. Вкусные блюда и разнообразные напитки могут быть чреваты набором лишнего веса - около двух-трех килограммов. Однако от них можно быстро и легко избавиться.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал RT, что многие люди изначально имеют высокий процент жировой ткани, а поскольку жировая ткань гидрофильна, притягивает воду, то они особенно склонны к отекам.

"Люди едят много различных солений, соленую рыбу, маринады, квашеную капусту - вот такая еда способствует задержке жидкости. Люди достаточно много пьют в новогодние праздники, алкоголь тоже дает отеки", - рассказал врач.

Специалист подчеркнул, что, если потучневшие россияне изменят характер питания на более полезный, лишние килограммы достаточно быстро сойдут. Эндокринолог порекомендовал на праздники минимизировать употребление алкоголя и максимальное время проводить на свежем воздухе.