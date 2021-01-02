Как в Стамбуле проходит трехдневный новогодний комендантский час

По всей Турции распоряжением правительства с 21 часа 31 декабря и до 5 часов утра 4 января действует комендантский час, призванный предотвратить распространение коронавируса. О том, что он будет введен, предупреждали во всех СМИ, а последние дни перед наступлением нового года каждое медиа считало своим долгом напомнить, что впереди три дня сидения взаперти, и что все улицы будут патрулироваться, а штраф, если поймают, составит порядка 3500 лир (около 35 тысяч рублей), причем во многих городах Турции эта сумма равна средней зарплате. И хотя в последние недели ситуация с заболеваемостью в республике становится лучше, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал "добиться того, чтобы все затраченные на борьбу с коронавирусом усилия не оказались напрасными", и посидеть три дня новогодних праздников дома.

Ограничения, правда, не распространяются на туристов, им позволено гулять и в выходные. Это, кстати, вызвало много негодования, особенно в русскоязычных турецких форумах. Основной посыл был, что "почему мы должны сидеть с детьми дома взаперти, а эти могут шляться где угодно?!"

Особенное внимание уделялось предупреждениям для жителей Стамбула. На самый большой город Турции с официальным населением свыше 15 миллионов человек приходится более 60 процентов всех зафиксированных в стране случаев коронавируса. Примерно за неделю до Нового года стало известно, что власти запретили здесь любые празднования в новогоднюю ночь. Никакой музыки, никаких массовых собраний в отелях, виллах, квартирах, на судах и яхтах. Перекрыли даже доступ на центральные улицы и площади, в Стамбуле это улица Истикляль и площадь перед Святой Софией, чтобы у людей не было искушения отпраздновать там.

Владельцы отелей, опасаясь штрафов, упрашивали постояльцев посидеть тихо. Например, в гостинице, где я живу, недалеко от Галатской башни, есть терраса на крыше, с видом на весь старый город и залив Золотой Рог. Я, честно говоря, рассчитывал встретить на ней Новый год. Но около 21 часа вокруг крыши стал кружить полицейский дрон. Сначала он мигал красными и зелеными огнями над Галатской башней, потом куда-то исчез. Но только я подумал, что все, пронесло, как аппарат неожиданно появился из-за печной трубы прямо передо мной, укоризненно жужжа и мигая. При этом большие стамбульские чайки, которые очень любят показать всем, кто хозяин в воздухе, к дрону не приближались. А я, грешным делом, на них надеялся, верил в торжество живой природы над бездушным электронным глазом Большого брата.

Через несколько минут после появления дрона на крышу поднялся служащий гостиницы и стал усиленно напоминать, что после 21 часа на крыше находиться в новогоднюю ночь нельзя. В любую другую ночь - сколько угодно, но не сегодня.

Ничего не поделаешь, пришлось встречать Новый год в номере, где, конечно, теплее, чем на крыше, но вид не тот.

Фото: Константин Волков / РГ

Однако, несмотря на все строгости, полностью избежать праздника не удалось. С наступлением нового года на улице в районе Галатской башни послышались крики, взрывы петард, песни и лай бродячих собак. Правда, продолжалось это минут пятнадцать, потом стихло, и только собаки еще долго жаловались на потревоженный сон.

Утром стало известно, что полиция пресекла несколько попыток отпраздновать Новый год (вообще-то это не самый популярный праздник в Турции, но по нынешним временам, видимо, сойдет любой повод). Так, на Босфоре накрыли судно с 14 человеками на борту, включая пятерых членов экипажа, каждого оштрафовали на 3 150 лир (более 31 тысячи рублей). Где-то в районе Силиври на берегу Мраморного моря около 30 человек собрались на вилле, в итоге они все вместе пополнили бюджет страны на 12 тысяч долларов.

Зная о запрете на выход из дома, я думал, что 1 января буду ходить по пустым улицам одиноким туристом. Но я и не предполагал, что в Стамбуле столько "одиноких туристов". Во всех узких переулках, где и в обычный день народу немного, бродили люди, фотографировали, восхищались, грелись на солнце. Перед кафе и ресторанами на улицах продавали чай и кофе по-турецки, жали гранатовый сок. Вдоль Золотого рога торговали балык-экмеком - жареной на гриле рыбой в хлебе. Там же, на набережной, обнаружился и ресторан при гостинице. Я спросил, можно ли выпить чаю. "Нет, - ответили мне, - просто чаю выпить нельзя, а вот поесть - пожалуйста". И предложили сесть в зале, за стол, с нормальными тарелками и приборами. И это в городе, где все запрещено и комендантский час, и доступны только доставка или так называемый "пакет-сервис", когда ты покупаешь еду в коробке, находишь какую-нибудь приступку и ешь, сидя на ней, орудуя тонкими пластиковыми вилками, от которых боишься откусить незаметно зубец. Плюс вокруг ходят добрые, но очень большие собаки и норовят влезть с лапами и мордой в твою коробку, потому что нельзя забывать о братьях меньших, даже если они, когда встанут на задние лапы, одного с тобой роста.

На Галатском мосту не было обычных рыбаков, зато оказались десятки прохожих, которые куда-то не торопясь шли, или просто кормили чаек с моста. Причем далеко не все из этих людей были туристами, многие выглядели стопроцентными жителями Стамбула. Эти же люди плавали на паромах через Босфор, кормили чаек с кормы, сидели у воды на всех многочисленных набережных.

Ближе к вечеру удалось найти кафе в самом-самом центре старого города. "Можно ли у вас присесть выпить кофе", - спросил я просто на всякий случай. "У нас нельзя, - ответил хозяин, - но вот через дорогу стоят стол и стулья, садитесь там".

Фото: Константин Волков / РГ

И я сел, как в старые добрые времена, под платаном у византийской стены, с кофе по-турецки, и стол был накрыт скатертью, вышитой традиционными узорами, а под столом бродила кошка.

В другом месте, тоже в самом центре, нашлось место, чтобы нормально поесть. Владелец оборудовал потайной ресторан на втором этаже, а окна заклеил бумагой. В этом заведении тридцать позиций в меню и все в наличии, от супа-чорбы (турки считают, что он полезен от коронавируса) и до бараньих ребрышек на гриле.

"У тебя не будет проблем? - спросил я хозяина. - Вдруг полиция накроет…". "Не будет, спокойно ответил он. - Тебе чай сделать"?

Умение находить компромисс между жесткостью ограничений (а нынешние запреты поставили многих владельцев кафе и гостиниц в очень сложное положение) и здравым смыслом - неотъемлемая часть восточного менталитета. Да, конечно, коронавирус, не приведи Всевышний, но жить надо. Официально, конечно, нельзя, но если без лишнего шума и фейерверков, то, наверное, можно.

Между тем, как уже было сказано, эпидемия коронавируса в Турции идет на спад.

Ранее в стране уже были введены жесткие ограничительные меры. С ноября действует комендантский час в выходные дни, выйти можно только в случае экстренной надобности или в ближайший магазин/аптеку. А в будни запрещено появляться на улице с 21 часа и до 5 утра. Кроме того, люди старше 65 лет и моложе 20 лет также должны находиться преимущественно дома, на улицу им можно выходить лишь в течение нескольких часов днем в будни.

Согласно информации Ассоциации туроператоров России (АТОР) на нынешние новогодние праздники Турцию посетят около 20 тысяч туристов из России, из них около 4 тысяч едут в Стамбул, остальные - на побережье Средиземного моря, преимущественно в Анталью. Впрочем, на улицах Стамбула столько русской речи сейчас, что кажется, будто сюда приехали все двадцать тысяч.