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02.01.2021 21:00
Рубрика: Культура

Какие фильмы, сериалы, концерты стали самыми востребованными в 2020 году

Текст: Александр Алексеев
В Okko составили список наиболее востребованных на сервисе фильмов, сериалов и концертов в минувшем году. Самым популярным жанром стали драмы. Второе-третье места разделили триллеры и комедии. Причем, чем ближе к Новому году, востребованность остроумных, светлых и позитивных фильмов неуклонно росла. 

А самыми просматриваемыми фильмами по итогам 12 месяцев признаны "Холоп", "Паразиты", "Отель "Белград", "Текст" и "(Не)идеальный мужчина".

Фото: Kinopoisk.ru
Фильм "Холоп" возглавил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года

В хит-параде сериалов лидируют "Нагиев на карантине", "Содержанки", "257 причин, чтобы жить", "Мир Дикого Запада" и "Игра престолов".

Составлен также перечень фильмов с самыми преданными фанатами. Среди них несколько советских блокбастеров - в частности, "Москва слезам не верит. Серия 1", которую один из пользователей посмотрел 125 раз за год, "Служебный роман. Серия 1" со 121 просмотрами и "Москва слезам не верит. Серия 2", получившая 115 просмотров от одного пользователя (уже другого).

Увлеченные поклонники оказались и у таких фильмов, как "Властелин колец: Братство кольца", "Один дома-2" и "Сумерки". Некоторые смотрели их по 107, 99 и 91 разу за год соответственно.

Неожиданно определили и самые странные поисковые запросы. В их число вошли реалити-шоу "Хочу к Меладзе", завершившееся уже давно, "Зачем Белка и Стрелка полетели", "Фильм про деда, как он попал в Турцию" и "Как надоел этот гребаный мир".

Очень приятно, что более восьми миллионов просмотров собрала продукция новой линейки - "Искусство онлайн", включающая в себя спектакли, концерты и экскурсии от ведущих культурных объектов России и мира. В лидерах по популярности здесь оказались и снятые студией Okko Studios "Третьяковка со Шнуром", "Третьяковка с Хабенским" и концерт классического пианиста Дениса Мацуева.

Кстати

Трансляции концертов поп- и рок-исполнителей "Шоу ON!" в 2020 году набрали более 46 миллионов просмотров. А самыми востребованными исполнителями оказались Леонид Агутин, группа "Сплин" и певица Елка. Чуть дальше расположились музыканты Би-2.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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