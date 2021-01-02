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02.01.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Малой авиации разрешили возить грузы и пассажиров

Текст: Евгений Гайва
Частные пилоты, работающие в малой авиации, смогут возить грузы и персонал заказчиков и выполнять другие авиаработы. Приказ Минтранса об утверждении новых федеральных авиационных правил вступил силу с 1 января 2021 года.

Требования по получению сертификата эксплуатанта в новых авиационных правилах существенно упрощены. Благодаря этому малая авиация сможет выполнять более 40 видов работ.

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Например, на легких самолетах или вертолетах индивидуальные предприниматели смогут перевозить пациентов и медицинский персонал, медицинские грузы, выполнять другие транспортно-связные работы.

Малой авиации также разрешили работать в сельском и лесном хозяйстве - распылять агрохимикаты, вести авиационную охрану лесов, обследовать пастбища, птиц, животных, вести отстрел волков. Также смогут частные пилоты проводить ледовую разведку, поиск и спасение людей.

Заказчиками этих работ могут быть как частные компании, так как региональные власти. Соответственно, предприятия малой авиации получили возможность заработка. А для заказчиков повысится оперативность выполнения работ, а стоимость снизится.

Фото: Пурбу Таши / Синьхуа
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Это революционная реформа в авиации. Финансовая нагрузка на эксплуатантов снизится, а процедура сертификации и получения допуска к использованию воздушного пространства упрощается, говорит исполнительный директор ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш. Ранее вся сертификация проходила через сертификационные центры, но они уже много лет как были отменены другими нормативными актами. Теперь проводить сертификацию будут организации, которые сертифицированы как центры технического обслуживания, пояснил он. Но для того чтобы механизм стал действовать, нужно как можно быстрее принять административные регламенты проведения сертификации, добавил эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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