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02.01.2021 14:01
Рубрика: Власть

МЧС сможет проводить внезапные рейды в торговых центрах

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России в этом году получит возможность проводить 7 видов профилактических мероприятий, в их числе выездные обследования и инспекционные визиты, а также внезапные противопожарные рейды в торговых центрах. В профильном департаменте МЧС давно говорили о необходимости проверять эти коммерческие объекты без необходимости уведомлять владельцев ТЦ.

Всерьез и во всеуслышание в МЧС заговорили о необходимости таких рейдов после трагедии в кемеровском центре "Зимняя вишня". За прошедшие годы идея воплотилась в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Он вступит в силу с 1 июля.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
С 1 января вступили в силу новые противопожарные правила

Инспекторы государственного пожарного надзора отстаивали право приходить с проверками без предупреждения, опираясь на логику, что, мол, тогда хозяева будут заинтересованы постоянно следить за порядком на принадлежащим им объектах, а, скажем, проверять срок годности огнетушителей не только перед плановыми проверками. Критики законопроекта опасались излишнего административного давления на бизнес и предупреждали о возможных злоупотреблениях со стороны некоторых нечистоплотных инспекторов в случае, если бы те получили бесконтрольное право проводить проверки коммерсантов, когда им вздумается. В результате законодатели аргументацию всех сторон. Закон наделил инспекторов МЧС правом фиксировать нарушения, даже придя на объект в качестве покупателя. Но злоупотребить таким правом не получится, поскольку инспекторы смогут только выдавать предостережение, а не штрафовать на месте.

"С 1 июля инспектору будет разрешено проводить профилактические рейды без уведомления собственника объекта по местам общего пользования магазинов, супермаркетов, торговых центров. В случае если он выявит нарушения требований пожарной безопасности, сопряженные с угрозой жизни и здоровью людей, он сможет прямо на месте зафиксировать данные нарушения. А во-вторых, он сможет обратиться в прокуратуру и провести внеплановую проверку этого объекта после получения соответствующего разрешения", - об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

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