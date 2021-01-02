Мэр Москвы Сергей Собянин назвал медиков героями минувшего года

Мэр Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за вклад в борьбу с коронавирусом и назвал их героями минувшего года.

"Главные герои минувшего года - наши медики и все сотрудники клиник. Ваши профессионализм, искренняя преданность своему делу и самоотдача - самое важное, что было в 2020-м", - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам мэра, первыми вал обращений с симптомами коронавируса приняли на себя фельдшеры скорой помощи. Врачи и медсестры сутки напролет дежурили в "красных зонах". Лаборанты осваивали новые методы выявления опасного вируса.

"Спасибо всем медицинским работникам - врачам, медсестрам, санитарам, лаборантам, фельдшерам - за ваш самоотверженный труд. Вы и сейчас, в праздничные дни, на передовой борьбы за жизнь и здоровье москвичей. Низкий вам поклон", - обратился он к медикам.