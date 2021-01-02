Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.11.2020 № 517 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов"

Новости

В США 11 сенаторов оспорят результаты президентских выборов 00:20
Эксперт оценил отказ норвежской фирмы от сертификации "Северного потока-2" 02.01.2021
Стали известны дата и время полуфиналов МЧМ по хоккею 02.01.2021
В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей 02.01.2021
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания вакцины от COVID-19 02.01.2021
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 02.01.2021
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 02.01.2021
Путин назначил главу делегации на переговорах по Каспию 02.01.2021
Биткоин установил рекорд роста стоимости за день 02.01.2021
В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление 02.01.2021
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 02.01.2021
Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года 02.01.2021
Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин 02.01.2021
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ против немцев 02.01.2021
В Индии заявили, что впервые в мире выделили "британский" штамм COVID-19 02.01.2021
В московском метро пассажир упал на рельсы 02.01.2021
Во Франции ввели регистрацию новых велосипедов 02.01.2021
Что нового ожидает гостей в Брестской крепости 02.01.2021
Участники новогодней вечеринки прострелили 4 самолета в аэропорту Бейрута 02.01.2021
Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии 02.01.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал медиков героями минувшего года 02.01.2021
Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд 02.01.2021
В Южной Корее раскритиковали ролик минздрава, призванный подбодрить граждан 02.01.2021
В РПЦ посоветовали пожилым верующим не посещать храмы на Рождество 02.01.2021
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева 02.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 января 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.11.2020 № 517 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов"

Дата подписания 26 ноября 2020 г.
Опубликован 2 января 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г., 1 января 2025 г., 1 января 2026 г.

Зарегистрирован 31.12.2020 № 62008

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 31.12.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Требования к вывозимому количеству дополнительных огнетушащих веществ на аэродромных пожарных автомобилях, указанное в таблице 1 Приложения № 3 к Правилам, и требование к наличию огневой полосы психологической подготовки, указанное в пункте 2 Приложения № 6 к Правилам, вступают в силу с 1 января 2025 г.

Часть третья пункта 21 Правил и пункта 33 Правил вступают в силу с 1 января 2026 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.11.2020 № 517
(pdf, PDF, 5.7 Мб)