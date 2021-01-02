Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.11.2020 № 517 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов"

Зарегистрирован 31.12.2020 № 62008

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 31.12.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Требования к вывозимому количеству дополнительных огнетушащих веществ на аэродромных пожарных автомобилях, указанное в таблице 1 Приложения № 3 к Правилам, и требование к наличию огневой полосы психологической подготовки, указанное в пункте 2 Приложения № 6 к Правилам, вступают в силу с 1 января 2025 г.

Часть третья пункта 21 Правил и пункта 33 Правил вступают в силу с 1 января 2026 г.