МВД: Дроганов осенью сам ушел поста начальника столичной ГИБДД

Полковник полиции Юрий Дроганов был отстранен от должности начальника столичного управления ГИБДД ГУ МВД указом президента России еще 4 ноября 2020 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В столичном главке полиции подчеркнули, что причиной отстранения Дроганова послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Полковник полиции написал его по собственному желанию.

На должность начальника УГИБДД ГУ МВД Дроганов был назначен в ноябре 2019 года. В первый день 2021 года на сайте городской автоинспекции появилась информация, что временно ее возглавил полковник полиции Алексей Диокин. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что увольнение главного гаишника Москвы может быть связано со скандалом, когда якобы сообщения о передвижении охраняемых правительственных чиновников предавались сотрудниками ГИБДД через обычные чаты в WhatsApp.