На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Харьковская фармкомпания "Биолек" подала в правительство документы для госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Там рассчитывают начать ее производство и, соответственно, вакцинацию этим препаратом граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

По данным Медведчука, еще перед Новым годом, 30 декабря, компания "Биолек" обратилась в украинский минздрав с заявкой на регистрацию "Спутника V". Политик отмечает, что производство вакцины на украинской территории может быть налажено за короткий срок от трех месяцев до полугода. При этом Центр Гамалеи оказался единственным в мире разработчиком вакцины от коронавируса, который разрешил передачу технологии и клеточной линии для ее производства харьковскому предприятию. Если правительство Украины из политических соображений не даст зеленый свет регистрации российского лекарства, это может быть расценено как настоящее преступление, заключил Медведчук.