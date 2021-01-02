Новости

Первый рельсовый автобус отправился из Петрозаводска в парк "Рускеала" 13:33
Старейшая жительница Земли из Японии отметила 118-й день рождения 13:26
В 2020 году на орбиту вывели 1263 космических аппарата 13:12
Трамп одобрил митинг в день утверждения итогов выборов 12:57
Среди участников МЧМ по хоккею нет случаев заражения коронавирусом 12:47
Футболист ЦСКА Сигурдссон признался, что несчастлив в команде 12:43
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" 12:43
Форвард "Боруссии" Холанд - самый подорожавший футболист в 2020 году 12:35
Турчак: Новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума касается большинства россиян 12:28
Оперштаб: Еще 6107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:17
В Киргизии предотвратили теракт в войсковой части 12:14
СМИ: Северная Корея готовит новый крупный военный парад 12:14
Парковки Москвы в 2021 году сделают бесплатными на 72 дня 12:11
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет 12:03
Умер драматург и сценарист Олег Данилов 11:42
Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом 11:40
Глава МИД Китая назвал отношения с РФ "не имеющими предела" 11:35
Путин поздравил Юрия Григоровича с днем рождения 11:34
В этом году в танковую армию ЗВО поставят 200 современных машин 11:26
Производство F-35 отложено на неопределенный срок 11:07
За два праздничных дня в Москве спасено девять человек 11:05
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6 10:57
В Австралии изменили слова гимна ради аборигенов 10:51
Более 500 пунктов сбора новогодних елей открывается в Москве 10:38
СМИ: Неизвестные подбросили свиную голову к дому Нэнси Пелоси 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 12:43
Рубрика: В мире

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Текст: Марина Алешина

Харьковская фармкомпания "Биолек" подала в правительство документы для госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Там рассчитывают начать ее производство и, соответственно, вакцинацию этим препаратом граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

От Зеленского потребовали обеспечить украинцев вакциной "Спутник V"

По данным Медведчука, еще перед Новым годом, 30 декабря, компания "Биолек" обратилась в украинский минздрав с заявкой на регистрацию "Спутника V". Политик отмечает, что производство вакцины на украинской территории может быть налажено за короткий срок от трех месяцев до полугода. При этом Центр Гамалеи оказался единственным в мире разработчиком вакцины от коронавируса, который разрешил передачу технологии и клеточной линии для ее производства харьковскому предприятию. Если правительство Украины из политических соображений не даст зеленый свет регистрации российского лекарства, это может быть расценено как настоящее преступление, заключил Медведчук.

В мире экс-СССР Украина Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет
Глава МИД Китая назвал отношения с РФ "не имеющими предела"
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Малой авиации разрешили возить грузы и пассажиров
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе