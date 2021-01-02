Налог на облигации с 2021 года: что делать инвестору

Новости

Захарова: США пошли вразнос с идеей собственной исключительности 00:39
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 00:05
На Украине прошли шествия в честь Степана Бандеры 01.01.2021
Сменился глава столичной ГИБДД 01.01.2021
Литовский политик "лечит" коронавирус водой 01.01.2021
Задавивший фельдшера "скорой" в Подмосковье водитель признал вину 01.01.2021
Видео: мертвые скворцы наводнили римские улицы после Нового года 01.01.2021
Мясников объяснил пользу вакцинации для отказавшихся от нее 01.01.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о гололеде в Москве 01.01.2021
Собянин: На вакцинацию от коронавируса записались около 100 тысяч москвичей 01.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 24,3 тысячи человек 01.01.2021
СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье 01.01.2021
В аварии на МКАД погибли два человека 01.01.2021
Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны 01.01.2021
Виновник гибели фельдшера скорой помощи в Подмосковье был пьян 01.01.2021
В Британии в 4 раза увеличили интервал между дозами вакцины 01.01.2021
В России в первый день нового года появились почти 600 миллионеров 01.01.2021
КНДР встретила Новый год массовыми гуляниями 01.01.2021
В Японии ввели серьезные ограничения на въезд в страну спортсменов 01.01.2021
В Москве при пожаре погибли два человека 01.01.2021
Ким Чен Ын заменил новогоднюю речь письмом к народу КНДР 01.01.2021
В Южной Корее могут помиловать осужденных экс-президентов 01.01.2021
Южная Корея ужесточила правила въезда для иностранцев 01.01.2021
В Подмосковье в крупном ДТП погиб фельдшер "скорой помощи" 01.01.2021
В Москве на Новый год родились 49 малышей 01.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Налог на облигации с 2021 года: что делать инвестору

Текст: Игорь Зубков
C 2021 года купоны по всем облигациям без исключения, включая ОФЗ, муниципальные и корпоративные, независимо от даты выпуска и величины купонной ставки входят в налоговую базу и облагаются налогом по ставке 13% (15% при превышении совокупного дохода 5 млн рублей).

Это значит, что при прочих равных вы заработаете на купонах меньше, чем прежде. Если это ОФЗ, то примерно на 0,7% меньше (не 5% годовых, а порядка 4,3%), если надежные корпоративные бумаги, то на 0,9% меньше (не 7% в год, а лишь 6,1%), если рисковые и высокодоходные, то на 1,2% меньше (не 9%, а всего 7,8%), указывает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Как нивелировать налог

По его словам, основной способ нивелировать налог - купить фонд облигаций, а не сами облигации (ETF или ПИФ).

Фонды налогов с купонов не платят, они реинвестируют (докупают бумаги) средства, и инвестор получает прибыль только в момент продажи паев, которые растут вместе со всем облигационным портфелем. "За счет сложного процента вы можете "отбить" налог полностью. Скажем, если обычно ваша облигация, как и фонд, приносит 7% годовых, то за три года в первом случае у вас только 21%, а во втором за счет капитализации - 22,5%, или на 1,5% больше, - говорит Геннадий Салыч. - Налог за те же три года составит около 3%. С фондом как минимум половину налога вы отыграете. А если не продавали паи все три года, то не заплатите налог вообще (действует льгота на долгое владение). Итого, в первом случае у вас "чистыми" 6,1% в год. Во втором - 7%, как и до января 2021 года".

Фото: iStock
Как рассчитывается новый налог на проценты по вкладам

Можно эту схему комбинировать с индивидуальными инвестиционными счетами, тогда получается еще выгоднее. Только помните о комиссиях за управление фондами.

По ИИС можно воспользоваться налоговым вычетом типа Б. В конце трехлетнего срока с момента открытия счета вы предоставляете брокеру справку от налоговой, что не получали вычет типа А по ИИС и подаете заявление брокеру, что хотите получить вычет типа Б. После удовлетворения заявления можно вывести деньги с ИИС, не заплатив НДФЛ с дохода, полученном на счете за все эти три года. При этом в течение трехлетнего срока внутри ИИС можно делать что угодно: покупать и продавать акции, облигации, фонды, отмечает эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Анна Заикина.

Как удерживается налог

В любом случае налоговым агентом выступает ваш брокер. То есть когда вы получаете доход от инвестиций (купили акцию за 100 руб. и продали за 200, пришли дивиденды или купоны), брокер сам рассчитывает и удерживает налоги. Вам ничего дополнительно заполнять, считать, платить или декларировать не нужно, говорит Анна Заикина.

Фото: iStock
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог

При этом есть некоторые особенности удержания налога на обычном брокерском счете и ИИС.

"На обычном брокерском счете брокер удерживает сразу налог на дивиденды и купоны, они приходят очищенными на счет, - объясняет Анна Заикина. - На ИИС у большинства брокеров налог на купоны также приходят очищенным, но есть исключения, например, ВТБ зачисляет на ИИС полную сумму купонов и удерживает налог на купоны - единожды - при закрытии ИИС. Будьте внимательны, если вы пользуетесь вычетом типа А по ИИС, то все три года брокер не будет удерживать с вашего инвестиционного дохода НДФЛ, и сделает это один раз при закрытии счета. Сумма при этом может оказаться внушительной, если за три года вы получили хороший доход от инвестиций".

Экономика Финансы Экономика Финансы Налоги

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
В российских школах введут уроки футбола
Состоятельным россиянам повысили подоходный налог
"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году