Налог на облигации с 2021 года: что делать инвестору

C 2021 года купоны по всем облигациям без исключения, включая ОФЗ, муниципальные и корпоративные, независимо от даты выпуска и величины купонной ставки входят в налоговую базу и облагаются налогом по ставке 13% (15% при превышении совокупного дохода 5 млн рублей).

Это значит, что при прочих равных вы заработаете на купонах меньше, чем прежде. Если это ОФЗ, то примерно на 0,7% меньше (не 5% годовых, а порядка 4,3%), если надежные корпоративные бумаги, то на 0,9% меньше (не 7% в год, а лишь 6,1%), если рисковые и высокодоходные, то на 1,2% меньше (не 9%, а всего 7,8%), указывает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

Как нивелировать налог

По его словам, основной способ нивелировать налог - купить фонд облигаций, а не сами облигации (ETF или ПИФ).

Фонды налогов с купонов не платят, они реинвестируют (докупают бумаги) средства, и инвестор получает прибыль только в момент продажи паев, которые растут вместе со всем облигационным портфелем. "За счет сложного процента вы можете "отбить" налог полностью. Скажем, если обычно ваша облигация, как и фонд, приносит 7% годовых, то за три года в первом случае у вас только 21%, а во втором за счет капитализации - 22,5%, или на 1,5% больше, - говорит Геннадий Салыч. - Налог за те же три года составит около 3%. С фондом как минимум половину налога вы отыграете. А если не продавали паи все три года, то не заплатите налог вообще (действует льгота на долгое владение). Итого, в первом случае у вас "чистыми" 6,1% в год. Во втором - 7%, как и до января 2021 года".

Можно эту схему комбинировать с индивидуальными инвестиционными счетами, тогда получается еще выгоднее. Только помните о комиссиях за управление фондами.

По ИИС можно воспользоваться налоговым вычетом типа Б. В конце трехлетнего срока с момента открытия счета вы предоставляете брокеру справку от налоговой, что не получали вычет типа А по ИИС и подаете заявление брокеру, что хотите получить вычет типа Б. После удовлетворения заявления можно вывести деньги с ИИС, не заплатив НДФЛ с дохода, полученном на счете за все эти три года. При этом в течение трехлетнего срока внутри ИИС можно делать что угодно: покупать и продавать акции, облигации, фонды, отмечает эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Анна Заикина.

Как удерживается налог

В любом случае налоговым агентом выступает ваш брокер. То есть когда вы получаете доход от инвестиций (купили акцию за 100 руб. и продали за 200, пришли дивиденды или купоны), брокер сам рассчитывает и удерживает налоги. Вам ничего дополнительно заполнять, считать, платить или декларировать не нужно, говорит Анна Заикина.

При этом есть некоторые особенности удержания налога на обычном брокерском счете и ИИС.

"На обычном брокерском счете брокер удерживает сразу налог на дивиденды и купоны, они приходят очищенными на счет, - объясняет Анна Заикина. - На ИИС у большинства брокеров налог на купоны также приходят очищенным, но есть исключения, например, ВТБ зачисляет на ИИС полную сумму купонов и удерживает налог на купоны - единожды - при закрытии ИИС. Будьте внимательны, если вы пользуетесь вычетом типа А по ИИС, то все три года брокер не будет удерживать с вашего инвестиционного дохода НДФЛ, и сделает это один раз при закрытии счета. Сумма при этом может оказаться внушительной, если за три года вы получили хороший доход от инвестиций".