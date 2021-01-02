Новые квартиры оборудуют пожарными извещателями

С 1 марта в России вводится новая обязательная норма по установке автономных пожарных извещателей во всех новостройках страны.

"Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир", - сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Речь о так называемых датчиках-дымоуловителях. Они не имеют вывода в пожарную часть и предназначены лишь для того, чтобы в случае задымления поднять тревогу внутри установленного помещения. Если датчик установлен в квартире, то он должен разбудить хозяев, подав звуковой сигнал.

Пока установка таких датчиков необходима для установки в высотных домах выше девятого этажа, точнее, выше 28 метров. Эта норма введена потому, что эвакуация жильцов из высотных домов затруднительна, и пожарная лестница выше девятого этажа не дотягивается. Поэтому необходимость установки автономных пожарных сигнализаторов считается как дополнительная помощь, чтобы максимально быстро предупредить жильцов в самом начале распространения дыма.

Хотя даже это решение в профессиональных кругах МЧС не раз критиковали. Дело в том, что автономные датчики питаются от батареек, а те быстро садятся. Обязанности обслуживания датчиков ложатся на самих жильцов, а те нередко либо забывают об этом, либо просто самостоятельно демонтируют некрасивые девайсы, которые портят им вид потолков. Никто наказать их за это не может. Штрафов за это не предусмотрено. Поэтому включение установки автономных дымоуловителей в смету постройки домов уже давно считали коррупционноемкой мерой, плюс бесполезной.

Что же касается распространения установки датчиков во все квартиры всех новостроек, то это лишь сыграет на руку производителям данных устройств.

Однако в профильном департаменте МЧС ссылаются на опыт Канады в этом вопросе. По словам Еникеева, автономные датчики в Канаде после их установки за год снизили смертность на пожарах на 80%.

В МЧС сообщали также и об успешном опыте установки подобных датчиков в домах многодетных российских семей. За последние два года в местах проживания многодетных семей установлено свыше 400 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению более 1,2 тысячи человек, в том числе более 600 детей.