Почему Ким Чен Ын отказался от новогоднего послания к народу КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от полноценного новогоднего послания к народу страны, ограничившись лишь коротким письмом, которое опубликовали в центральных газетах. Южнокорейские и западные эксперты сразу стали пытаться понять, почему он пошел на такой шаг, по сути нарушив традицию, которое просуществовала многие десятилетия. Если обобщать озвученные в различных СМИ мнения экспертов, то есть несколько объяснений.

Во-первых, Ким Чен Ын просто не хочет дублировать работу. В настоящий момент в Пхеньян для участия в восьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) уже приехали делегаты. Съезд ТПК, который является важнейшим событием для КНДР в целом, вот-вот откроется, там неизбежно будут приняты ключевые решения по планам развития страны на ближайшие годы, а потому, если принять эту версию, не было особого смысла говорить в новогодней речи то, что все придется сказать по итогам съезда.

Вторая версия - неопределенность, а потому торопиться не надо. Следует учитывать, что все совпало с выборами нового президента США, когда победил не "друг Ким Чен Ына" Дональд Трамп, а его противник - представитель демократов Джо Байден. Последний встанет во главе Соединенных Штатов официально 20 января. Поэтому пока неясно, какой курс в отношении Пхеньяна будет реализовывать новое руководство США. В этой связи Ким Чен Ын, согласно этой версии, предпочел не торопиться, а выждать.

Третья версия - серьезные проблемы у КНДР. Экономика Северной Кореи серьезно страдает из-за международных экономических санкций, коронавируса, который спровоцировал закрытие границ, и последствий стихийных бедствий, обрушившихся на страну в августе-сентябре прошлого года. Очевидно, что надежды на экономический рывок, которые присутствовали на седьмом съезде ТПК в 2016 году, не оправдались. Не произошло и дипломатического прорыва, который бы реализовался в серьезных экономических дивидендах для КНДР.

Два саммита с Трампом не закончились ничем кроме позирования для фотографов, а сам Трамп, с которым можно было заключить какую-то сделку, проиграл выборы. В итоге, если придерживаться этой версии, "все плохо", а потому как бы оценивать особо нечего и потому Ким Чен Ын, дескать, и отказался от полноценной новогодней речи.