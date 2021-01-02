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02.01.2021 09:24
Рубрика: В мире

Пушков указал на ошибку в новогодней речи Зеленского по Крыму

Текст: Марина Алешина

Российский сенатор и телеведущий-международник Алексей Пушков иронично прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского по Крыму, которые тот сделал в своем новогоднем обращении к гражданам.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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По мнению Пушкова, украинского главу "потянуло на новогоднюю романтику", но реальность такова, что написать на "песке Ялты" слова о том, что, мол, "Крым цэ Украина", как выразился господин Зеленский, ему никогда не удастся. Хотя бы потому, что в Ялте... нет естественных песчаных пляжей. А ведь об этом прекрасно знает любой, кто хоть раз отдыхал на полуострове. Однако Владимир Зеленский, делающий громкие заявления по Крыму, похоже, не очень представляет особенности местного ландшафта. "Крымская земля дает понять - не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал впросак", - заключил Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор также назвал циничной попытку Зеленского выстроить некую умозрительную параллельную реальность, в которой Крым якобы мечтает о "воссоединении с Украиной". Пушков напомнил и о ситуации на Донбассе, который продолжает подвергаться обстрелам со стороны украинских военных.

В регионах В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России Отношения России и Украины

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