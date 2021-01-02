Путин поздравил Юрия Григоровича с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В субботу выдающемуся хореографу Григоровичу исполняется 94 года.

"Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал Григоровичу здоровья, бодрости духа, благополучия и поздравил с новогодними праздниками.

"Искренне рад, что и сегодня Вы по-прежнему востребованы, активно участвуете в культурной жизни страны", - отметил Владимир Путин.