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02.01.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Чужое не едим: импорт мяса резко упал

Текст: Татьяна Ткачёва
Четыре основных тренда на продовольственном рынке выделили по итогам 2020 года аналитики Россельхозбанка. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилил часть тенденций, которые развивались ранее, а некоторые, наоборот, на время затормозил.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тренд №1. Овощей и фруктов на столе больше

По оценкам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) банка, в 2020 году впервые за последние несколько лет произошло замедление темпов роста потребления основной сельскохозяйственной продукции в России.

Несмотря на это, исторический рекорд потребления может быть установлен в категориях животноводческой продукции, а также фруктов и овощей. По прогнозам ЦОЭ, по итогам года потребление овощей в стране увеличится до 110 килограммов в год, фруктов и ягод - до 60, мяса - до 80.

Максимального уровня достигнет потребление молочных продуктов: до 245 литров на человека в год.

Тренд №2. Покупаем российское

Эксперты Центра отраслевой экспертизы ожидают дальнейшего снижения импорта мяса в Россию. В 2020 году доля импортных поставок сократится до исторического минимума и составит шесть процентов всего объема потребления. При этом поставки свинины из-за рубежа окажутся практически нулевыми.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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На рост импортозамещения, по мнению аналитиков ЦОЭ, повлияло изменение валютных курсов, которое обеспечило дополнительную конкурентоспособность отечественной мясной продукции и увеличило спрос на нее.

В дальнейшем рост производства свинины внутри России будет оставаться основным фактором ценообразования на отечественном рынке. В ближайшие два-три года стоит ожидать дальнейшего снижения внутренних цен на мясо свинины.

Тренд №3. Экспорт рвется вперед

По прогнозам ЦОЭ, экспорт продукции российского АПК в этом году может превысить 28 миллиардов долларов за счет увеличения объемов экспортных поставок в некоторых категориях сельскохозяйственной продукции.

В 2020 году к основным продуктовым группам, объем экспорта которых превышает миллиард долларов, впервые приблизились мясо, мясопродукты, а также сахар и кондитерские изделия.

Аналитики Россельхозбанка полагают, что события в мировой экономике привели к фактическому усилению тренда на рост экспорта российской сельхозпродукции. И открыли для отечественных производителей перспективы по развитию и расширению производства в названных сегментах.

Тренд №4. Изменится структура продаж

Фото: iStock
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Положительным эффектом от введения антивирусных ограничений стал кратный рост продаж через онлайн-каналы. По итогам 2020-го доля продаж продуктов питания в этом канале увеличится до 10 процентов против 3,5 годом ранее.

По мере развития маркетплейсов и роста интереса крупных инвесторов к этому сегменту эксперты Центра отраслевой экспертизы прогнозируют усиление конкуренции за конечного потребителя между различными торговыми форматами.

В регионах Экономика АПК Компании Финансы Россельхозбанк ЦФО

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