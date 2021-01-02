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02.01.2021 08:00
Рубрика: Экономика

COVID-19 увеличил число новогодних елок в квартирах россиян

Текст: Татьяна Ткачёва
Потенциал продаж хвойных деревьев перед Новым годом в России проанализировали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По мнению экспертов, развитию этого рынка будет способствовать увеличение доли фермерских хозяйств, способных заметить импорт и предложить потребителям экологичные способы выращивания новогодних деревьев.
Фото: Андрей Александров / РИА Новости Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Сегодня заготовками сосен и елей на уровне государства занимается Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Большинство хвойных, направленных ведомством на продажу в преддверии Нового года, срубаются во время расчистки территорий леса, например, под линиями электропередач.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По данным Рослесхоза, в прошлом декабре лесничествами в регионах было официально реализовано более 360 тысяч деревьев.

Доля хозяйств, которые специализируются на выращивании хвойных деревьев под вырубку, составляет менее одного процента. Это объясняется тем, что саженцам требуется до восьми лет, чтобы достичь необходимой для продажи высоты в 1,5-2 метра.

- Потенциал развития отечественного рынка новогодних деревьев высок в связи с обширными территориями, пригодными для выращивания хвойных. Мы оцениваем его потенциальный объем на уровне 10 миллиардов рублей. По мере насыщения продовольственного рынка отечественной продукцией отрасль выращивания новогодних деревьев может стать более интересной как для фермеров, так и для государства. В первом случае для диверсификации бизнеса, во втором - как механизм освоения территорий, мало пригодных для аграрного растениеводства, - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы банка Андрей Дальнов.

За последние пять лет объем ввезенных в Россию хвойных деревьев в стоимостном и количественном выражениях вырос почти в три раза. На зарубежный товар приходится около пяти процентов рынка. В 2020 году, по оценке Центра, стоимость импортных хвойных повысит шесть миллионов долларов. Около 90 процентов поставок приходятся на Данию и Польшу.

Доля искусственных деревьев на российском рынке остается стабильной и составляет чуть больше 50 процентов. Большинство искусственных елок производят в Китае. Такие изделия принято считать менее экологичными, так как они выпускаются с использованием невозобновляемых ресурсов. И, как правило, выбрасываются на свалку, поскольку сделаны из нескольких материалов (разные пластики, металл), которые трудно разделить в процессе переработки.

Фото: iStock
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- Идеальным вариантом, получающим все большее распространения в последнее время, может стать покупка или аренда выращенного в своем регионе дерева в горшке. После использования его можно посадить или вернуть производителю, - добавил Дальнов.

Для сравнения: в США разведением деревьев под новогодние праздники занимаются около 15 тысяч хозяйств. Как правило, это небольшие семейные фермы. Ежегодно они заготавливают для продажи около 25 миллионов деревьев. При этом объем американского рынка составляет более двух миллиардов долларов.

Обычно рынок елок стабилен. Но в этом году наблюдается пик продаж - в кризисный период людям хочется теплого семейного праздника.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Товары и цены Правительство Минприроды Рослесхоз ЦФО

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