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02.01.2021 14:37
Рубрика: Экономика

Какие мероприятия онлайн подготовил комплекс городского хозяйства Москвы

Текст: Ирина Огилько
Со 2 января на страницах Комплекса городского хозяйства Москвы в социальных сетях стартует проект #герои_КГХ о специалистах городских служб, которые и в праздничные дни продолжают заботиться о городе и его жителях. Об этом сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства.

В небольших интервью герои рассказывают о своей работе и поздравляют горожан с Новым годом. Андрей Фомушкин из "Мосводоканала" рассказал, почему новогодняя ночь самая сложная для системы водоотведения, а Эдуард Бондаренко из аварийно-спасательного отряда №1 и Александр Панормов из Московского авиационного центра призвали москвичей не терять бдительность и заботиться о личной безопасности даже во время каникул.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы также запустил "Экомарафон". В течение 21 дня пользователи соцсетей смогут больше узнать об экологически осознанном потреблении и раздельном накоплении отходов и получить полезные советы.

До 14 января ГБУ "Автомобильные дороги" проводит конкурс "Поймай сани Деда Мороза". Победители получат билет на ГУМ-каток на Красной площади и в Московский планетарий. Правила участия опубликованы в Instagram.

Держать себя в форме даже после новогодних застолий помогут видеоупражнения от физкультсовета АО "ОЭК".

Фонд капитального ремонта Москвы запустил онлайн-проект "Капитально новогодняя история". Каждую пятницу января знаменитый москвовед Сергей Ярцев будет знакомить пользователей соцсетей с историей одного из жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, и рассказывать малоизвестные факты и легенды о нем. Первая онлайн-история уже опубликована на страницах ФКР Москвы в Facebook и "ВКонтакте".

Около 90 бесплатных онлайн-мероприятий - ЭКОзанятия, игры, филворды, мастер-классы и викторины - подготовили сотрудники ГПБУ "Мосприрода". Полная афиша онлайн-мероприятий размещается ежедневно в 8:00 на официальных страницах "Мосприроды" в соцсетях.

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