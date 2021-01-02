Новый год всегда был семейным праздником. А 2021-м, когда многим пришлось отказаться от поездок и шумных вечеринок, он стал особенно "домашним" и уютным.

Организаторы проекта "Московское кино в школе" предлагают вспомнить детство и вместе с юными зрителями посмотреть любимые советские мультфильмы, посвященные Новому году.

"Снеговик-почтовик"

Этот мультфильм, созданный по иллюстрированной сказке Владимира Сутеева, привел к появлению советской новогодней традиции писать письма Деду Морозу. Возможно, идея появилась и раньше, но именно эта история закрепила ее как неизменный праздничный ритуал. Историю о путешествии Снеговика с детскими посланиями до сих пор ставят на утренниках в детских садах и школах.

"Дед Мороз и серый волк"

Еще одна классическая анимация по сказке Сутеева. Что интересно? Многие, наверно, не знают, но это своеобразный сиквел его же "Мешка яблок": оттуда взята семья зайцев, "четыре сыночка и лапочка-дочка" и коварный волк, говорящий, конечно, голосом Анатолия Папанова. Можно проследить параллели и с другой известной сказкой - "Волк и семеро козлят". Есть тут и неизменный Снеговик, который здесь водитель Деда Мороза. Победить злодея и спасти зайчат помогают самые маленькие обитатели леса, с которыми дети всегда ассоциируют себя.

"Когда зажигаются елки"

Этот мультфильм положил начало еще одной особой праздничной традиции. Главное торжество проходит уже не на сказочной поляне в волшебном лесу, а на городских карнавалах, главный из которых проходит в Кремле. Здесь появляется еще один распространенный мотив: ожившие игрушки как символ новогоднего чуда. Автором сценария и эскизов к мультфильму снова выступил Владимир Сутеев, а музыку написал Карэн Хачатурян. Песня "Говорят, под Новый год" стала настолько популярной, что ее долгие годы издавали на отдельных пластинках, а сам Хачатурян позже включил мелодию в свой балет "Чиполлино".

"Двенадцать месяцев"

Самуил Маршак писал эту сказку в 1942-1943 годах, в самые тяжелые дни войны, когда особенно хотелось верить в торжество добра и новогоднее волшебство. После войны пьеса с успехом шла в театрах юного зрителя по всей стране. Экранизация сказки стала восьмой полнометражной анимационной лентой студии "Союзмультфильм". Сценарий для мультфильма написал сам Маршак вместе с выдающимся драматургом Николаем Эрдманом. Автором музыки стал один из лучших советских кинокомпозиторов Моисей Вайнберг. Режиссером выступил Иван Иванов-Вано, классик советской и мировой мультипликации. Он смог объединить традиции русской литературы, классической музыки, театра и изобразительного искусства.

"Дед Мороз и лето"

В 70-е Иван Иванов-Вано выступает художественным руководителем мультфильма Валентина Караваева, который буквально переворачивает привычную сюжетную конструкцию. Дед Мороз приходит не только на Новый год: он возвращается летом! И уже дети становятся наставниками сказочного волшебника, знакомя его с неизвестным миром. Сценарий написал Василий Ливанов, стихи песен - Юрий Энтин, а музыку - Евгений Крылатов. Неудивительно, что "Дед Мороз и лето" вслед за лентами мэтров 30-50-х годов вошел в число самых популярных у советских детей мультфильмов.

"Умка ищет друга"

Композитор Евгений Крылатов стал работать с аниматорами благодаря своему именитому коллеге Александру Зацепину. Именно он пригласил Крылатова в качестве соавтора писать музыку для второй части мультфильма про Умку, а потом полностью уступил ему свое место.

И знаменитая "Колыбельная медведицы" стала самостоятельным хитом, неизменно ассоциирующимся с Новым годом. Почему, если и в песне, и в самом мультфильме почти ничего не говорится о празднике?

Дело в том, что там есть не менее важные его составляющие: ожидание, предвкушение Нового года, своеобразный вариант рождественского сочельника. Впрочем, уже в наше время медвежонок Умка все-таки смог попасть на елку, когда "Союзмультфильм" выпустил третью часть трилогии. Так что советуем смотреть с детьми все три серии подряд, чтобы история получила свое закономерное завершение.

"Новогодняя сказка"

Еще одна попытка по-новому взглянуть на классический новогодний сюжет. В мультфильме Владимира Дегтярева Деда Мороза замещает Чудище-Снежище, вариация традиционного образа Лешего. Он не приносит подарков и не организует праздник, наоборот, охраняет лес от шаловливых детей. Впрочем, несмотря на такую необычную трактовку, основная идея остается прежней. Главное в новогоднем празднике - это доброта и взаимопомощь, именно они и есть основные составляющие новогоднего чуда. И вот уже не сказочное существо собирает малышей на елку, а они ведут его на праздник и учат, как отмечать Новый год.

"Щелкунчик"

Еще один шедевр 70-х гг. от создателя "Вовки в Тридевятом царстве" и дилогии о Малыше и Карлсоне. Борис Степанцев сделал главным героем своей ленты музыку Чайковского. На протяжении всей истории герои не произносят ни слова, за них говорят мелодии из балетов "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица". Это помогает детям научиться понимать образность музыки, позволяет им эмоционально прочувствовать ее, воспитывает музыкальный вкус и любовь к классике. Степанцеву удалось не просто сделать визуальную иллюстрацию к балету Чайковского, но и выстроить на ее основе собственную драматургию.

"Зима в Простоквашино"

Вот уже несколько поколений детей с удовольствием отправляются встречать Новый год вместе с героями Эдуарда Успенского в деревню Простоквашино. Авторам этого мультфильма удалось создать настолько типичную праздничную атмосферу, что теперь кажется, что все, кто уезжает 31 декабря за город, обязательно вспоминают ездовых котов и ездовых академиков, наряжают елку во дворе старыми игрушками с чердака и поют "Кабы не было зимы". Создателям "Зимы в Простоквашино" удалось легко и убедительно показать, что Новый год, в первую очередь, семейный праздник и время, когда все разногласия забываются и остается только радость от того, что все собрались за одним столом.

Восьмой выпуск "Ну, погоди!"

Здесь Волк в костюме Снегурочки с Зайцем, нарядившимся Дедом Морозом, исполняют зажигательную песню. Авторам - композитору Геннадию Гладкову и поэту Юрию Энтину при создании композиции было совсем не весело, ведь режиссер заранее распланировал раскадровку и выверил хронометраж: минута тридцать восемь секунд. Пришлось немало попотеть, чтобы песня занимала ровно столько времени, да еще и соответствовала выстроенной драматургии сцены. Зато теперь это один из самых зрелищных номеров в новогодней отечественной анимации.

Справка "РГ"

Проект "Московское кино в школе" - результат межведомственного взаимодействия Департамента образования и науки Москвы и Департамента культуры Москвы. В рамках проекта московские школьники, учителя, родители, ветераны педагогического труда смогут посмотреть шедевры отечественного кинематографа: военное и историческое кино, фильмы для детей, экранизации литературных произведений, современные российские киноленты. В качестве экспертов для обсуждения фильмов со зрителями приглашены кинокритики, режиссеры, актеры нашего кино.