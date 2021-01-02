В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

Со 2 января в столице выросла стоимость билетов на общественный транспорт.

В частности, билет "Кошелек" на карте "Тройка" в границах Москвы подорожал на два рубля - до 42 рублей. Тариф "МЦД + пригород" - с 47 до 50 рублей; тариф "90 минут" - с 62 до 65 рублей.

Кроме того, увеличилась стоимость бумажных билетов "Единый" на одну поездку (с 57 до 60 рублей) и по тарифу "90 минут" (со 114 до 120 рублей).

По сообщению департамента транспорта Москвы, также подорожали льготные проездные для обучающихся, оплата при помощи банковской карты и билеты без лимита поездок.

При этом некоторые категории проездных будут стоить так же, как и в 2020 году. Речь идет о проездных без лимита поездок на 90 и 365 дней, записанных на карту "Тройка".