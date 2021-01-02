Новости

В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей 21:46
РФПИ готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник-V" и AstraZeneca 21:43
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Московской филармонии 20:52
МВД: Дроганов осенью сам ушел с поста начальника столичной ГИБДД 20:52
Путин назначил главу делегации на переговорах по Каспию 20:43
Биткоин установил рекорд роста стоимости за день 20:40
В ДНР ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление 20:37
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча 1/4 финала МЧМ по хоккею 20:00
Роберт Левандовский и Ига Свентек - лучшие спортсмены Европы 2020 года 19:43
Британцев попросили не выходить из дома без уважительных причин 19:34
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ против немцев 19:25
В Индии заявили, что впервые в мире выделили "британский" штамм COVID-19 18:53
В московском метро пассажир упал на рельсы 18:22
Во Франции ввели регистрацию новых велосипедов 17:42
Что нового ожидает гостей в Брестской крепости 17:22
Участники новогодней вечеринки прострелили 4 самолета в аэропорту Бейрута 17:03
Заболевшая COVID-19 Алиса Фрейндлих находится в стабильном состоянии 17:00
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал медиков героями минувшего года 16:18
Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд 16:10
В Южной Корее раскритиковали ролик минздрава, призванный подбодрить граждан 15:54
В РПЦ посоветовали пожилым верующим не посещать храмы на Рождество 15:45
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева 15:10
"Спартак" показал скриншот "переписки" с Месси 15:08
Четыре японских губернатора призвали правительство ввести режим ЧС 14:42
СМИ: Власти КНДР намерены улучшить отношения с США при Байдене 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
02.01.2021 21:46
Рубрика: Общество

В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей

Текст: Любовь Проценко

В Московской области 1 января родились 117 детей: 58 девочек и 59 мальчиков. В новом году популярными остаются имена София, Дарья, Иван и Александр, но встречаются и необычные: например, Джессика и Иминат. Напомним, что первыми в 2021 году на свет появились две девочки из Коломны, а третьим - и первым новорожденным мальчиком - стал ребенок из Щелково. За первые сутки нового года в Подмосковье родился и рекордсмен по весу. Мальчик весом 4550 г и ростом 55 см появился на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре.

В Москве на Новый год родились 49 малышей

"В Подмосковье создана трёхуровневая система эффективной, качественной медицинской помощи для будущих родителей на всех этапах: от планирования до рождения ребёнка. Ведут работу перинатальные центры, оснащённые современным оборудованием; возможно получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме. Кроме того, на выбор родителей предоставляются подарочный набор или денежная выплата. Благодаря этому роженицы в Подмосковье чувствуют себя все комфортнее", - рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Напомню, в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Операторы напомнят, какие документы надо взять с собой в роддом, о том, что там их ждет подарочный набор "Я родился в Подмосковье", о комплексной услуге, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Будущие и молодые мамы также могут получить консультацию по грудному вскармливанию и перинатальной психологии. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В регионах Общество Семья и дети Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В ВОЗ оценили действия российских медиков в пандемию как образцовые
Заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет
Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года