В первые сутки нового года Подмосковье родились 117 детей

В Московской области 1 января родились 117 детей: 58 девочек и 59 мальчиков. В новом году популярными остаются имена София, Дарья, Иван и Александр, но встречаются и необычные: например, Джессика и Иминат. Напомним, что первыми в 2021 году на свет появились две девочки из Коломны, а третьим - и первым новорожденным мальчиком - стал ребенок из Щелково. За первые сутки нового года в Подмосковье родился и рекордсмен по весу. Мальчик весом 4550 г и ростом 55 см появился на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре.

"В Подмосковье создана трёхуровневая система эффективной, качественной медицинской помощи для будущих родителей на всех этапах: от планирования до рождения ребёнка. Ведут работу перинатальные центры, оснащённые современным оборудованием; возможно получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме. Кроме того, на выбор родителей предоставляются подарочный набор или денежная выплата. Благодаря этому роженицы в Подмосковье чувствуют себя все комфортнее", - рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Напомню, в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Операторы напомнят, какие документы надо взять с собой в роддом, о том, что там их ждет подарочный набор "Я родился в Подмосковье", о комплексной услуге, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Будущие и молодые мамы также могут получить консультацию по грудному вскармливанию и перинатальной психологии. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.