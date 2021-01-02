За два праздничных дня в Москве спасено девять человек

С начала праздничных каникул в столице спасено девять человек. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

С 31 декабря по 2 января сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы совершили 215 выездов, на которых спасено девять человек. Также спасатели оказывали помощь в тушении 22 пожаров, ликвидации последствий девяти ДТП и более 170 раз выезжали для оказания помощи социального характера.

Всего в новогодние праздники на круглосуточном дежурстве находятся более 400 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы и 170 единиц техники.